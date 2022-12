タカラトミーアーツは、ニューヨークを拠点に構える「メトロポリタン美術館」の所蔵作品初となるカプセルトイ「メトロポリタン美術館 ガチャコレクション®」を、12月下旬から全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で順次発売する。

1870年に創立されたニューヨークに所在する「メトロポリタン美術館」は、世界のあらゆる地域における文化遺産を展示している。その「メトロポリタン美術館」に所蔵されている世界屈指のコレクションを、このたびカプセルトイ“ガチャ”で初の商品化。

麦わら帽子をかぶった自画像

冨嶽三十六景 尾州不二見原

ラインアップは「麦わら帽子をかぶった自画像」(フィンセント・ファン・ゴッホ)、「冨嶽三十六景 尾州不二見原」(葛飾北斎)、「睡蓮」(クロード・モネ)、「人頭有翼獅子像と人頭有翼牡牛像」 、「カバの像」の全5種類で、著名な作品をミニチュアキャンバスや立体フィギュア、プルバックカーなど様々な切り口で再現した、ガチャならではの仕上がりとなっている。

カバの像

手のひらの上で鑑賞できる世界屈指のコレクション「メトロポリタン美術館 ガチャコレクション®」は、1回400円。取り扱いは全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機。

