花澤香菜が2月25日に東京・Billboard Live TOKYO、3月4日に大阪・Billboard Live OSAKAでワンマンライブを開催する。

花澤がBillboardでライブを行うのは、2020年のアコースティックツアー「かなめぐり2」の神奈川・Billboard Live YOKOHAMA公演以来、約3年ぶり。オフィシャルファンクラブサイトでは12月30日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。

また、今年9月に行われたライブ「HANAZAWA KANA Live 2022 "Pokerface"」のBlu-rayが3月22日にリリースされることも決定した。この公演は7月にシングル「駆け引きはポーカーフェイス」がリリースされたことを記念し、「ポーカーフェイスじゃいられないライブ」というテーマで展開されたワンマンライブ。北川勝利(G / ROUND TABLE)、山之内俊夫(G)、千ヶ崎学(B)、末永華子(Key, Cho)、多田涼馬(Dr)、毛利泰士(Per, Manipulator)というバンドメンバーとともに華やかなパフォーマンスを披露した。

HANAZAWA KANA Billboard Live 2023

2023年2月25日(土)東京都 Billboard Live TOKYO

[1st]OPEN 15:30 / START 16:30

[2nd]OPEN 18:30 / START 19:30



2023年3月4日(土)大阪府 Billboard Live OSAKA

[1st]OPEN 15:30 / START 16:30

[2nd]OPEN 18:30 / START 19:30

花澤香菜「HANAZAWA KANA Live 2022 "Pokerface"」収録曲

01. 青い鳥

02. ブルーベリーナイト

03. Don't Know Why

04. You Can Make Me Dance

05. スパニッシュ・アパートメント

06. 運命の扉

07. GSSP

08. YESTERDAY BOYFRIEND

09. 青い夜だけの

10. Merry Go Round

11. LOVE IS WONDER

12. 駆け引きはポーカーフェイス

13. Nobody Knows

14. ユメノキオク

15. SHINOBI-NAI

16. 息吹 イン ザ ウィンド

17. We Are So in Love

18. 恋する惑星

19. 星空☆ディスティネーション

<アンコール>

20. 君の知らない物語

21. Moonlight Magic



・Documentary of HANAZAWA KANA Live 2022 “Pokerface”