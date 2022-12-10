TVアニメ「勇者特急マイトガイン」Blu-ray BOX発売を記念した話数人気投票の結果が発表された。第1位に選ばれたエピソードは、第16話「ブラックガイン」。

「勇者シリーズ」第4弾として1993年に放送された「勇者特急マイトガイン」は、石油枯渇により、電気で走る鉄道が輸送の主役となった未来を舞台に、正義のヒーロー・マイトガインの活躍を描く物語。Blu-ray BOXは、2023年1月30日に1巻、4月に2巻がリリースされる。

話数人気投票は、サンライズの公式ポータルサイト「サンライズワールド」で実施されたもの。1位に選ばれたエピソードは、12月29日22時半よりTOKYO MXにて放送され、またサンライズYouTubeCHでも同日23時より期間限定配信される。なお第2位は第8話「納豆に手をだすな！」、第3位は第22話「美しき惡の華」、第4位は第47話「嵐を呼ぶ最終回」、第5位は第37話「胡蝶の夢」が選ばれている。

「勇者特急マイトガイン」

スタッフ

企画：サンライズ

原作：矢立肇

チーフライター：小山高生

脚本協力：ぶらざぁのっぽ

監督：高松信司

キャラクターデザイン：石田敦子、オグロアキラ

メカデザイン：大河原邦男

美術：岡田有章

色彩設計：歌川律子

チーフメカ作監：山根理宏

デザイン協力：デザインメイト、岡田有章(デザインオフィスメカマン)

音響：千葉耕市

撮影：杉山幸夫、森夏子

音楽：工藤隆

音楽プロデューサー：佐々木史朗

制作：名古屋テレビ、東急エージェンシー、サンライズ

キャスト

旋風寺舞人：檜山修之

マイトガイン：中村大樹

バトルボンバー：巻島直樹

ガードダイバー：置鮎龍太郎

吉永サリー：矢島晶子

浜田満彦：菊池正美

松原いずみ：天野由梨

青木桂一郎：岸野一彦

ウォルフガング：佐藤正治

カトリーヌ・ビトン：叶木翔子

ホイ・コウ・ロウ：島香裕

ショーグン・ミフネ：梁田清之

エースのジョー：緑川光

エグゼブ：菅原正志

ほか

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