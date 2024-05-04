松本直也原作によるTVアニメ「怪獣8号」に、吉野裕行と杉田智和が出演していることが明らかになった。

現在テレ東系列ほかで放送中の「怪獣8号」。吉野は人語を理解し、人間に擬態することも可能な怪獣9号役を、杉田は怪獣9号が人に化けた姿である穂高タカミチ役を演じている。どちらも本日放送の第4話「フォルティチュード9.8」に登場した。

少年ジャンプ＋で連載中の「怪獣8号」は、怪獣が人々をおびやかす世界を舞台にした物語。再び夢を追い始めたカフカが謎の小型怪獣によって怪獣に変身してしまうも、夢を諦めず怪獣災害に立ち向かう姿を描く。カフカ / 怪獣8号役は福西勝也が務める。

TVアニメ「怪獣8号」

放送情報

テレビ東京系6局ネット：毎週土曜日23:00～

BSテレ東：毎週土曜日24:00～

AT-X：毎週日曜日22:00～

秋田放送：毎週火曜日25:24～

宮城テレビ放送：毎週水曜日25:29～

静岡放送：毎週水曜日25:45～

テレビユー福島：毎週木曜日24:59～

アニマックス：毎週土曜日21:00～

長崎放送：毎週土曜日24:28～

さくらんぼテレビジョン：毎週土曜日25:15～

大分朝日放送：毎週日曜日24:25～

北陸朝日放送：毎週月曜日24:53～

奈良テレビ：毎週月曜日25:00～

中国放送：毎週火曜日24:26～

IBC岩手放送：毎週火曜日25:28～

山陰放送：毎週金曜日26:23～

熊本放送：2024年5月17日（金）より毎週金曜日25:23～

テレビ高知：2024年5月25日（土）より毎週土曜日25:28～

配信情報

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スタッフ

原作：松本直也（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：宮繁之 / 神谷友美

シリーズ構成・脚本：大河内一楼

キャラクターデザイン・総作画監督：西尾鉄也

怪獣デザイン：前田真宏

美術監督：木村真二

色彩設計：広瀬いづみ

3D監督：松本勝

撮影監督：荒井栄児

編集：肥田文

音響監督：郷文裕貴

音楽：坂東祐大

怪獣デザイン＆ワークス：スタジオカラー

アニメ―ション制作：Production I.G

キャスト

日比野カフカ／怪獣8号：福西勝也

亜白ミナ：瀬戸麻沙美

市川レノ：加藤渉

四ノ宮キコル：ファイルーズあい

保科宗四郎：河西健吾

古橋伊春：新祐樹

出雲ハルイチ：河本啓佑

神楽木葵：武内駿輔

小此木このみ：千本木彩花

四ノ宮功：玄田哲章

中之島タエ：田村睦心

怪獣9号：吉野裕行

穂高タカミチ：杉田智和