アイドルグループ・Snow Manの2ndアルバム『Snow Labo. S2』が、ビルボードジャパンが発表する総合アルバムチャート「Billboard JAPAN HOT Albums」で2022年年間総合1位を獲得したことが、わかった。

Snow Man

Snow Manの2ndアルバムとして9月21日にリリースされた同作は、年間累計売上98万4,357枚でCDセールス1位、CD読み取り回数のルックアップでも3位をマークした。

また、総合ソングチャート「Billboard JAPAN HOT 100」では、Aimerの「残響散歌」が総合首位を獲得。TVアニメ『鬼滅の刃 遊郭編』のオープニングテーマに採用され、年間累計47万2,826ダウンロードを売り上げダウンロード指標で1位、2億7,265万5,388回再生でストリーミング5位を記録し、上半期に続いてトップとなった。

総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティスト・チャート「Billboard JAPAN Artist 100」の首位はAdo。アニメ映画『ONE PIECE FILM RED』より、「新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、「私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」など、計10曲が総合トップ100にランクインした。

コメントは以下の通り。

■Snow Man岩本照

この度、僕達の2ndアルバム『Snow Labo. S2』が総合アルバム・チャート“HOT Albums”において2022年年間総合首位を受賞させていただけたこと、ありがとうございます。沢山の皆様のおかげです。このアルバムのタイトルにもある“Labo.”は、実験という意味のほか挑戦という意味も込めさせてもらっており、今回はメンバーがそれぞれ楽曲を担当させていただいたり、制作過程から様々な挑戦をさせていただいたアルバムでもありましたのでとても嬉しく思います。ファンの皆様いつもありがとうございます。

これからも、聴いてくださる方、見てくださる方、応援してくださる方々の心を打つパフォーマンスをお届けするべく日々スキルを磨き、精進して参りたいと思います。