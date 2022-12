ロッテリアは、「リラックマ」とコラボレーションした『リラックマといっしょ ごゆるりランドの福袋』を12月26日から数量限定で、全国のロッテリアにて販売する。価格は3,980円。

リラックマといっしょ ごゆるりランドの福袋 (3,980円)

『リラックマといっしょ ごゆるりランドの福袋』は、お菓子でできた不思議な遊園地を夢見る「リラックマ」をテーマに、今年7月にリリースされた最新アート「おかしな遊園地」のモチーフと、ロッテリアのハンバーガーやポテトなどのイラストデザインを採用したA4サイズが入る使いやすい「トートバッグ」、くつろぎ時間にぴったりな「ミニクッション」、クリア素材を使用した透け感がかわいい「クリアステッカー」、様々なリラックマのデザインを楽しめる「卓上カレンダー」の4アイテム。さらに、「ロッテリア商品引換券」4,000円相当が付いたお得な福袋となっている。

遊園地ではしゃぐ「リラックマ」たちのイラストを使用したトートバッグ。シンプルな線画に、温かみのある色合いで着色したイラストで、大人女性も日常使いしやすいデザインになっている。A4サイズが入る使いやすいサイズで、通勤や通学、お買い物など、様々な場面で活用できるアイテム。

おうちでのくつろぎ時間やオフィス、車内などでも大活躍する小さめサイズのクッション。表面はクッキーに囲まれて幸せそうな「リラックマ」たちのイラストを使用した癒されるようなデザインに、裏面は「リラックマ」たちとロッテリアメニューのイラストを散りばめた、シックでおしゃれなデザインになっている。

クリア素材を使用した透け感がかわいいステッカー。遊園地を楽しむ「リラックマ」たちのデザイン2種と、ロッテリアメニューと「リラックマ」たちがデザインされた、ロッテリアオリジナルデザイン2種を用意した。

おうちやオフィスのデスクに置いて、いつでもスケジュールを確認できる卓上カレンダー。カレンダーの裏面には毎月異なるデザインで、様々な「リラックマ」のイラストを楽しめる。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.