モンスターエナジーは12月6日〜19日、「モンスターエナジー PRESENTS ONE OK ROCK 限定コラボ企画」を全国のセブン-イレブンにて実施している。

モンスターエナジー PRESENTS ONE OK ROCK 限定コラボ企画

同社は今年6月、ロックバンドONE OK ROCKとスポンサーシップを締結している。今回開催するのは、ONE OK ROCKが2018年以来5年ぶりに開催するドームツアー「ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR」に伴うコラボ企画で、全国のセブン-イレブン各店舗を対象に実施。国内ドームツアーのペアチケットや限定ギアが当たる抽選を行う。

期間中、各景品の応募に必要な本数の対象商品を購入し、レシートに印字されているシリアルナンバーをキャンペーンサイトに入力してポイントを引き換え、貯まったポイントにて応募ができる。

対象商品は、「モンスターエナジー」「モンスターエナジー ゼロシュガー」「モンスター スーパーコーラ」「モンスター パイプラインパンチ」「モンスター マンゴーロコ」「モンスター リハブ レモネードティー」。なお、「モンスターエナジー ボトル缶500ml」は対象外とのこと。

目玉となるAコースは、「ONE OK ROCK 2023LUXURY DISEASE JAPAN TOUR」 のライブ鑑賞ペアチケットで、7本購入で応募ができる。

そのほかにも、メンバーのサイン入りカードが付いた限定デザインのTシャツ(Bコース/5本購入で応募可)、コラボタンブラー(Cコース/3本購入で応募可)など、同企画でしか手に入らないコラボ限定のアイテムも用意している。

限定Tシャツ

コラボタンブラー

さらに、店頭では2本同時購入すると各店先着20枚限定でステッカーシート全4種がもらえる。デザインは、ロゴをあしらったものや同企画のグラフィックを 使用したもの、先日の北米ツアーのカットを使用したものなどを展開。