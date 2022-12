テレビ朝日系で放送中のアニメ「クレヨンしんちゃん」のコンピレーションアルバム4作品が、12月14日にiTunes Store、Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Musicなどの各配信サービスでリリースされる。

今回リリースされるのは同アニメの放送初期の関連音源で、1993年発売のアルバム「クレヨンしんちゃん」から1997年発売のアルバム「クレヨンしんちゃん4 ~ひまわりちゃん誕生記念!!~」までの4作品に収録された全53曲。さまざまなキャラクターソングを中心に、オープニング曲「オラはにんきもの」やエンディング曲「DO-して」などが配信される。

また同日には「クレヨンしんちゃん」のアニメ放送30周年を記念したアルバム「まるっと!オンパレード クレヨンしんちゃん30周年記念テーマソングベスト」のダウンロード配信がスタート。このアルバムには「クレヨンしんちゃん」のテレビアニメと映画の主題歌が46曲収録される。

「クレヨンしんちゃん」収録曲

01. のはらしんのすけ「オラはにんきもの」

02. 河井英理、Mew with 代官山少女合唱団「ふたば幼稚園の歌」

03. アクション仮面 with 祐天寺少年少女合唱団「アクション仮面の唄」

04. Mew「しんちゃんとあそぼうよ」

05. 小百合「ハイグレ!スキッ!ドキッ!」

06. 河井英理「シロの絵かき唄」

07. Rikimaru&Urara「あいつが噂のブリブリ左エ門」

08. しんのすけ、みさえ「ママとのお約束条項の歌」

09. 河井英理「ひまわり体操」

10. のはらひろし「北埼玉ブルース」

11. 石野ゆうこ「とりあえず、ここはおとなになれば~?」

12. 河井英理「シロはお家族」

13. ダイナマイトShu「立て!カンタムロボ」

14. Mew「僕は永遠のお子様」

15. 小杉保夫「かーちゃん、あんた踊れるかい?」

16. 桜っ子クラブ・さくら組「DO-して」

「クレヨンしんちゃん2」収録曲

01. のはらしんのすけ&チョコビーズ「みんなでオエロビクス」

02. ダイナマイトヨウ「ウキウキロックンロールドライブ」

03. のはらみさえ、のはらしんのすけ「ママはシンデレラ」

04. のはらひろし&沢田麻里「ナミダの各駅列車」

05. ぽっぷりん with 西麻布少女合唱団「風の子ビュンビュン」

06. 西麻布少年少女合唱団「かすかべ防衛隊のうた」

07. 岸恭子「約束See You!」

08. ぽっぷりん with 西麻布少女合唱団「しんちゃんおえかきうた」

09. ダイナマイトシゲ「団さんのヘビメタ天気予報」

10. 小杉保夫「よい子のみんなは、真似しちゃダメよ!」

11. Mew「ずっとずっと」

12. ゆうこ&のはらしんのすけ「しんちゃん音頭」

13. のはらしんのすけ「オラはにんきもの ~ニュー・リミックス・ヴァージョン~」

「クレヨンしんちゃん3」収録曲

01. のはらしんのすけ、ひろし&みさえ「泊まってやってもいいんだぞ」

02. のはらみさえ&しんのすけ「ぶっとび自転車」

03. まつざか先生&よしなが先生「ひまわりとばらの決戦」

04. ひまわり組「夏のペンギン体操」

05. ひまわり組「つらいもんだね人気もの」

06. 埼玉紅さそり隊「埼玉紅さそり隊」

07. まつざか先生&ひまわり組「今日の夕食『カレーライス』」

08. マロン公爵&のはらしんのすけ「パリジョナ大作戦」

09. ひまわり組「シャンプー」

10. ひまわり組 / まつざか&よしなが先生「HANABI NIGHT」

11. 園長先生&ひまわり組「大丈夫だって 恐くないって」

12. のはらひろし&みさえ「星空のセレナーデ」

13. 杉本幸子「たすけてケスタ」

14. ひまわり組、先生&のはら家一同「ぼくらひまわり組」

「クレヨンしんちゃん4 ~ひまわりちゃん誕生記念!!~」収録曲

01. 鈴々(RIN RIN)「Super Super Baby Birthday」

02. ひまわり&KEICO「ひまわりちゃんのテーマ」

03. のはらしんのすけ「NO NO NO」

04. Puppy「年中夢中"I Want You"」

05. ネネちゃん「ネネと一緒にウサちゃん体操」

06. ダイナマイトヨウ「マンガ家・よしいうすとのなやみ」

07. のはらしんのすけ「オラにまかせなさい」

08. ひろし&みさえ「せめて今夜だけは」

09. 鈴々(RIN RIN)「ボクは どこから?」

10. のはらしんのすけ「おやすみ ひまわり」

「まるっと!オンパレード クレヨンしんちゃん30周年記念テーマソングベスト」収録曲

DISC 1

01. 米村裕美「素直になりたい」

02. のはらしんのすけ(声:矢島晶子)「オラはにんきもの」

03. 桜っ子クラブさくら組「DO-して」

04. ゆうこ&のはらしんのすけ「しんちゃん音頭」

05. マロン公しゃく&のはらしんのすけ「パリジョナ大作戦」

06. のはらしんのすけ「パカッポでGO!」

07. Puppy「年中夢中“I Want You”」

08. 奥井亜紀「BOYS BE BRAVE~少年よ勇気を持て~」

09. 小川七生「月灯りふんわり落ちてくる夜」

10. のはらしんのすけ&アクション仮面「とべとべおねいさん」

11. L'luvia「スキスキ♡マイガール」

12. かまぼこ「今日はデート」

13. LADY Q&しんのすけ、みさえ「ダメダメのうた」

14. しんのすけ、みさえ「ママとのお約束条項の歌」

15. 華原朋美「PLEASURE」

16. のはらしんのすけ「ユルユルでDE-O!」

17. やなわらばー「ありの歌」

18. のはらしんのすけ&クレヨンフレンズ from AKB48「ユルユルでDE-O! 2007クレヨンフレンズVer.」

19. ベッキー♪♯「ハピハピ」

20. 倖田來未「Hey baby!」

21. きゃりーぱみゅぱみゅ「キミに100パーセント」

22. ゆず「マスカット」

23. ケツメイシ「スーパースター」

24. のはらしんのすけ(声:小林由美子)「オラはにんきもの 2019MIX」

DISC 2

01. Mew「僕は永遠のお子様」(『映画クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王(1993)』主題歌)

02. 岸恭子「約束See You!」(『映画クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝(1994)』主題歌)

03. 杉本幸子「たすけてケスタ」(『映画クレヨンしんちゃん 雲黒斎の野望(1995)』主題歌)

04. SHAZNA「PURENESS」(『映画クレヨンしんちゃん 電撃!ブタのヒヅメ大作戦(1998)』主題歌)

05. 野原一家&温泉わくわく`99「いい湯だな」(『映画クレヨンしんちゃん 爆発!温泉わくわく大決戦(1999)』主題歌)

06. こばやしさちこ「さよならありがとう」(『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル(2000)』主題歌)

07. こばやしさちこ「元気でいてね」(『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲(2001)』主題歌)

08. DANCE☆MAN「二中のファンタジー~体育を休む女の子編~」(『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦(2002)』主題歌)

09. のはら家オールスターズ「こんな時こそ焼肉がある」(『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ栄光のヤキニクロード(2003)』主題歌)

10. AI「Crayon Beats」(『映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ 3分ポッキリ大進撃(2005)』主題歌)

11. 倖田來未「GO WAY!!」(『映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ!アミーゴ!(2006)』主題歌)

12. DJ OZMA「人気者で行こう!」(『映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金予の勇者(2008)』主題歌)

13. ジェロ「やんちゃ道」(『映画クレヨンしんちゃん オタケベ!カスカベ野生王国(2009)』主題歌)

14. mihimaru GT「オメデトウ」(『映画クレヨンしんちゃん 超時空!嵐を呼ぶオラの花嫁(2010)』主題歌)

15. SEKAI NO OWARI「RPG」(『映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!(2013)』主題歌)

16. きゃりーぱみゅぱみゅ「ファミリーパーティー」(『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボと一ちゃん(2014)』主題歌)

17. ゆず「OLA!!」(『映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語~サボテン大襲撃~(2015)』主題歌)

18. ケツメイシ「友よ ~ この先もずっと・・・」(『映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃(2016)』主題歌)

19. 高橋優「ロードムービー」(『映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ(2017)』主題歌)

20. ももいろクローバーZ「笑一笑 ~シャオイーシャオ!~」(『映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~(2018)』主題歌)

21. あいみょん「ハルノヒ」(『映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ~失われたひろし~(2019)』主題歌)

22. ママカロニえんぴつ「はしりがき」(『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園(2021)』主題歌)