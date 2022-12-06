車田正美原作によるアニメ「聖闘士星矢：Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ」の場面カットが公開された。

場面カットは、命を狙われた女神アテナを救うべく、敵へ立ち向かう青銅聖闘士たちの姿を収めた9点が到着した。主人公のペガサス星矢が虹色のオーラを纏い敵の攻撃を正面から迎え撃つ瞬間や、青銅聖闘士たちが神殺しの矢に射られた女神アテナに駆け寄る緊張の場面、不死鳥を背にする一輝の威風堂々とした姿などがお目見え。星矢とともに聖域突破を目指すドラゴン紫龍、キグナス氷河、アンドロメダ瞬ら仲間たちの間には固い絆が描かれた。「聖闘士星矢：Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ」は、2023年1月1日に全12話が各配信プラットフォームで一挙配信。

「聖闘士星矢：Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ」

配信情報

U-NEXT、アニメ放題、Hulu、dアニメストアで2023年1月1日（日）より全12話一挙配信

スタッフ

原作：車田正美

監督：芦野芳晴

脚本：ユージン・ソン

キャラデザイン：西位輝実

聖衣デザイン：岡崎能士

音楽：池頼広

CGディレクター：能沢諭

製作 / 制作 / CG制作：東映アニメーション

キャスト

ペガサス星矢：森田成一

ドラゴン紫龍：櫻井孝宏

キグナス氷河：三浦祥朗

アンドロメダ瞬：佐藤聡美

フェニックス一輝：小西克幸

城戸沙織：折笠富美子

(c) Masami Kurumada / Toei Animation