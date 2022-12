スタジオジブリ作品「となりのトトロ」「千と千尋の神隠し」「魔女の宅急便」「ハウルの動く城」をモチーフとした卓上サイズの加湿器が登場した。

加湿器は全4種類。トトロをモチーフとした「オカリナ吹くトトロ」はトトロが吹くオカリナからミストが出る仕様となっているほか、足元で花を吹く小トトロや木のうろに隠れたマックロクロスケなど、細かなディテールも楽しむことができる。同様に「ジジと朝ごはん」ではジジの横に置かれた赤いマグカップから立ち上る湯気、「オオトリ様の湯あみ」ではオオトリ様が浸かるお風呂の湯気、「カルシファーのベーコンエッグ」ではフライパンに乗ったベーコンエッグからのぼるおいしそうな湯気がミストで再現された。なお加湿器はUSB電源式。ボトルが満水状態の場合には継続して約8時間の使用が可能となる。

価格は税込各5280円。全国のジブリがいっぱいどんぐり共和国およびオンラインショップそらのうえ店で12月3日に発売される。

(c) Studio Ghibli (c) 1989 Eiko Kadono - Studio Ghibli - N (c) 2004 Studio Ghibli - NDDMT