バイドゥは11月29日、Simejiランキング「クリスマスあるあるTOP10」を発表した。調査は11月15日〜21日、同社運営アプリ「Simeji」を利用する10~24歳(Z世代)の男女407名を対象にインターネットで行われた。

Z世代に「クリスマスあるある」を聞いたところ、「ケンタッキーのCMでクリスマスを感じる」が1位に。TVCMから“クリスマスが今年もやって来る~♪”(すてきなホリデイ/竹内まりや)が流れてくると、クリスマスを感じるZ世代が多いよう。

続く2位は「家の玄関にリースを飾る」で、「毎年うちはそれでクリスマス感じてる笑」「近所みんな飾ってる」「お母さんが作る」といった声が。

3位には「誕生日が近いとクリスマスプレゼントと一緒にされがち」がランクイン。「ほんとにこれはやめてほしい笑」「彼氏が29日誕生日だからどうしようか悩んでます」「友達にいてかわいそすぎる」といった声が寄せられた。

4位は「ゲームのクリスマスイベントが忙しい」。クリスマス限定で特別デザインのキャラクターが出現したり、アイテムが配布されたりとゲームの世界も現実世界並みに忙しいシーズンのよう。

続いて、「どこのお店もクリスマスソングが永遠リピート」が5位にランクイン。毎年クリスマスの時期になると『Last Christmas』(Wham!)や『All I Want For Christmas Is You』(Mariah Carey)など有名なクリスマスソングがいたるところから聞こえてきて、無意識に口ずさんでしまうなんてことも”あるある”のよう。「聞き飽きる!!ってくらい流れる笑」「クリスマスソング大好き」「クリスマスソングって大体一緒」といった声が寄せられた。

以下、6位「クリスマスの装飾は100円ショップで揃える」、7位「受験生にクリスマスはない」、8位「ホワイトクリスマスは滅多にない」、9位「24日に漂うクリスマス本番感」、10位「映画『ホーム・アローン』を見るのが恒例」と続いた。