Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が、26日に放送されたラジオ番組『藤ヶ谷太輔 Peaceful Days』(ニッポン放送/毎週土曜22:30~23:00)に出演。現在、ラジオ番組やテレビ番組で、中居正広のピンチヒッターを務めていることへの心境を語った。

体調不良のため、今月4日に、約1カ月間の活動休止を発表した中居。MCを務めるラジオ番組『中居正広 ON & ON AIR』(ニッポン放送)とバラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』(日本テレビ系)では、藤ヶ谷がピンチヒッターを務めているが、「代打MCに、私を選んでいただけたというか。中居さんは、“俺は選んでない”っておっしゃってますけど……」と苦笑い。続けて、『中居正広 ON & ON AIR』の収録を振り返り、「感覚で言うと、“人様の実家でくつろぐことは無理”みたいな」「最後は正直に出ちゃいましたよ。“とってもやりづらかったです”って(笑)」と吐露しつつ、「もちろん、素敵なチャンスと良い経験をさせてくださってるっていうのは重々分かったうえで、そういう感想でしたね。でも、楽しかったです」と述懐した。

また、『ザ!世界仰天ニュース』については、「ゲストの方が複数いらっしゃるじゃないですか。だから、複数の方のときの回し方とか、何にも知らないし。中居さんにも聞きたかったけど、お休みされてるし……」と不安を抱えていたことを告白。そこで、中居とともに同番組のMCを務め、藤ヶ谷とは『A-Studio+』(TBS系)で共演している笑福亭鶴瓶に、電話で相談したというが、「俺、台本も見てへんし、よう分からへんわ」と言われてしまったそうで、「MCとか意識したことは一回もなくて。だから、何の勉強もしてないんですよ。ぶっちゃけ。今思うとしておけばよかったなって」と戦々恐々で収録に臨んだ様子だった。

さらに、「何日か前なんて、中居さんのラジオ2本代打でやったその日に、『仰天ニュース』ですからね。収録が1本とスペシャル」と明かした藤ヶ谷。中居のピンチヒッターを懸命にこなすなか、「急な飛び級よ。本当に素晴らしい経験をさせていただいてますけど、ハードルが高い。ヘトヘトだもん」と本音をぶっちゃけつつ、最後は、「このあと、『中居正広 ON & ON AIR』が放送されるわけですけど。中居さんとの出会いもそうですし、SMAP兄さんたちとの出会いとかから、自分もいろいろ思い返してお話させていただいてるので。そういうのも聞いていただければ」としっかりアピールしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。