JR東日本クロスステーションでは、11月29日から12月19日の期間、「トムとジェリー お菓子でゲット!大作戦」キャンペーンを「NewDays」「NewDays KIOSK」にて開催する。

同キャンペーンでは、ここでしか手に入らない「オリジナルステッカー」を先着でプレゼントするほか、抽選で「オリジナルカッティングボード」がもらえる。また、NewDaysアプリ会員限定企画として、「オリジナルバッグ」が抽選で当たる。

キャンペーン対象商品例

対象商品は全42種類。

キャンペーン対象商品を含む、600円以上購入した人を対象に、「トムとジェリー オリジナルステッカー」をレジにて先着でプレゼント(1会計1枚のみ)。週替わりでステッカーデザインが変わる。

また、キャンペーン対象商品を含む、600円以上のレシートに印字されるIDを1口として、抽選で10名に「トムとジェリー オリジナルカッティングボード」をプレゼントする。

NewDaysアプリ会員限定で、このキャンペーンでしか手に入らない「トムとジェリー オリジナルバッグ」を抽選で30名にプレゼント。キャンペーン期間中、1商品につき1スタンプが溜まり、3スタンプで応募可能。

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s22)