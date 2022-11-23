本日11月23日17:30からテレビ東京系にて生放送される音楽特番「テレ東音楽祭2022冬～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～」のタイムテーブルが発表された。
4時間半にわたって生放送される今回の「テレ東音楽祭」には＝LOVE、GENIC、純烈♨️ダチョウ、中山美穂、THE BEAT GARDEN、広瀬香美、FUNKY MONKEY BΛBY'S、龍玄とし（Toshl）、wacciらが初登場。18時台に登場するVtuberのさくらみこは「ベイビーダンス」、BE:FIRSTはプレデビュー曲「Shining One」をパフォーマンスする。
八乙女光復帰後初のテレビ歌番組出演となるHey! Say! JUMPは21時台に登場し、デビュー曲「Ultra Music Power」を披露。同じく21時台に出演する乃木坂46は最新曲「ここにはないもの」、yamaはアニメ「SPY×FAMILY」のエンディング主題歌「色彩」を披露する。
テレビ東京系「テレ東音楽祭2022冬～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～」
2022年11月23日（水・祝）17:30～21:54
17時台
STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.
純烈♨️ダチョウ
LIL LEAGUE
STU48
広瀬香美（19時台も出演）
GENIC
天月-あまつき-
wacci
18時台
＝LOVE
モーニング娘。'22
さくらみこ
櫻坂46
A.B.C-Z
大黒摩季（20時台も出演）
AKB48
FANTASTICS from EXILE TRIBE
SUPER BEAVER
三浦大知
BE:FIRST
日向坂46
Travis Japan
19時台
T.M.Revolution
広瀬香美（17時台も出演）
鈴木亜美
後藤真希
NEWS
ジャニーズWEST
20時台
中山美穂
大黒摩季（18時台も出演）
関ジャニ∞
Tani Yuuki
Da-iCE
FUNKY MONKEY BΛBY'S
THE BEAT GARDEN
21時台
龍玄とし（Toshl）
yama
Hey! Say! JUMP
乃木坂46
KAT-TUN
20th Century