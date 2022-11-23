男性アイドルグループ・Block BのリーダーでラッパーのZICOが、29日・30日に大阪・京セラドーム大阪で開催される「2022 MAMA AWARDS」で、Mnetのサバイバル番組『STREET MAN FIGHTER』とのコラボステージを披露する。
コラボステージでは、サバイバル番組『STREET MAN FIGHTER(スメンパ)』を通じて、音楽チャートを席巻し、SNSでも話題を集めた楽曲「New thing(Prod. ZICO)(Feat. Homies)」を、スメンパクルーらとパフォーマンスする。
そして、歌手のイム·ヨンウンも、サバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER』に出演し、話題を集めたダンサー・Monikaと共に、喪失と悲しみに対する慰労のメッセージを伝えるステージを用意している。
また、同イベントでは、そのほかにも『パラサイト 半地下の家族』、『イカゲーム』の音楽監督であるチョン·ジェイル氏と、ラッパーのTiger JK、Stray Kidsのセルフプロデュースチーム・3RACHAのコラボが実現。さらに、IVE、Kep1er、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeansの新人ガールズグループらによるコラボステージなど、豪華なパフォーマンスが行われる予定だ。