日本マクドナルドは11月25日、ハッピーセット「ルービックキューブ」とハッピーセット「パディントン」(各490~520円)を全国の「マクドナルド」(一部店舗除く)で発売する。約4週間の期間限定。各おもちゃは数量限定でなくなり次第終了。どのおもちゃがもらえるかはお楽しみ。

人気の立体パズル「ルービックキューブ」のおもちゃがハッピーセットに登場。定番の立方体型のルービックキューブから、形の異なるパーツを組み立てたりして完成を目指すルービックキューブまで、バラエティ豊かな全6種のラインアップで展開する。

また、イギリスを代表する大人気キャラクターで、礼儀正しくて素直で好奇心旺盛なクマの「パディントン 」がハッピーセットに初登場。コック帽を被ったシェフ、宇宙服を身にまとった宇宙飛行士、ピンクのチュチュを着たバレリーナなど、様々な職業のユニフォームを着たパディントンのぬいぐるみ全6種類を展開する。

11月26日・27日の2日間は、ハッピーセット「ルービックキューブ」を1セット購⼊につき「アクセサリーシール」を、ハッピーセット「パディントン」を1セット購⼊につき「切手風シール」をプレゼントする。

