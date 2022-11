ぴあは11月7日、2023年1月3日・4日・5日にぴあアリーナMMにて開催する「ふわふわアドベンチャーinみなとみらい」のお得な前売チケットを発売した。

「ふわふわアドベンチャー」は北海道で知られるふわふわ遊具を集めたイベントで、横浜の開催は今回が初となる。

会場には、飛び跳ねて楽しめるハローキティのドームなどの大型遊具が集結し、様々なアトラクションが楽しめるようになっている。

大型遊具は、「ハローキティのパノラマドーム」や「ミニコンボ」「エアータイム・ラン」「迷路(L字)」「クライミングウォール」「スクリーマー」「タイタン」「プレイグラウンド」「エキストリーム・スライダー」「メガらっぴぃ」の10種類が登場する。

そのほかにも、縁日コーナーや飲食スペースも用意する。

チケットは、1日乗り放題パスポート(前売3,000円、当日3,300円)、10ポイントセット券(前売1,800円、当日2,000円)、1ポイント券(当日200円)から購入できる。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP630605