エス・エス・ビーはBTSコーヒー“ホットブリューアメリカーノ”Black(無糖)/SweetBlack(加糖)の2種類を全国の量販店で日本先行発売する。数量限定で価格は429円。

BTSコーヒー無糖 全員

BTSコーヒー加糖 全員

10月15日に「BTS Yet to Come in BUSAN」を終えソロ活動に専念する大人気グループ、BTSの7名がパッケージになった完全オリジナルのBTSコーヒー。

長期保存でも味わい深く、香り高いこだわりのあるコーヒーを使用し、BTSコーヒーのパッケージは、この商品の為に撮影したアーティスト写真が起用されている、完全オリジナル商品。メンバーによって模様も異なり、無糖/加糖でもボトルカラーが変わっている。

BTSを楽しみながら、コーヒーを味わえる特別な商品は数量限定での販売。