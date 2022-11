WOWOWは、5人組のロックバンド・MAN WITH A MISSIONの全国ツアー追加最終公演2DAYSとインタビュー特番を12月から来年2月までの3カ月に渡って独占放送・配信する。

MAN WITH A MISSION

昨年11月と今年5月にバンド初となる連作アルバム『Break and Cross the Walls I』『Break and Cross the Walls II』をリリースした彼ら。6月から展開してきた全国ツアーの追加公演として開催され、最終公演となった11月5日・6日の東京・有明アリーナ2DAYSを「DAY-1」「DAY-2」と分け、12月と来年1月にそれぞれ放送・配信する。

さらに、来年2月には『MAN WITH A MISSION インタビュー特番 ~Break and Cross the Walls~』と題し、全国ツアーが終わってワールドツアーの開催を発表した彼らが連作アルバムを改めて紐解き今後の展望に迫っていくスペシャルプログラムの放送・配信を予定している。

『MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022』DAY-1はWOWOWライブ、WOWOWオンデマンドにて12月25日(日曜 22:00~)放送・配信。DAY-2は2023年1月8日(日)放送・配信。『MAN WITH A MISSION インタビュー特番 ~Break and Cross the Walls~』は2023年2月放送・配信予定。