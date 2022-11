池田理代子「ベルサイユのばら」と、ゲームアプリ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-(スタリラ)」のコラボイベントが、11月4日から18日にかけて開催される。

「スタリラ」はアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」を題材に、全編オリジナルストーリーが展開されるRPG。期間中には「スタリラ」の“舞台少女”たちが演目で「ベルサイユのばら」に挑み、西條クロディーヌがオスカル役を、天堂真矢がアンドレ役を務める。イベントストーリーでは、「ベルサイユのばら」を演じる舞台少女たちを描いたオリジナルストーリーをフルボイスで楽しむことが可能。また「Respect Ver.」として、原作風ビジュアルの舞台少女やカード“メモワール”も登場する。

コラボを記念し、「スタリラ×ベルばらコラボ特製ブックカバー」と「スタリラ×ベルばらコラボ キャストサイン入り色紙」が抽選で当たるキャンペーンを実施。欲しい人は「スタリラ」の公式Twitterアカウント(@starlightrelive)をフォローし、 対象のツイートをRTしよう。さらにコラボを告知するテレビCMも放映中だ。

(c)Project Revue Starlight (c)2022 Ateam Entertainment Inc. (c)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (c)bushiroad All Rights Reserved.