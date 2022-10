日本マクドナルドは11月4日から、ハッピーセット「しまじろう」と、ハッピーセット「マクドナルド パーティーゲーム」を、全国のマクドナルドで販売する(一部店舗除く)。販売期間は約3週間を予定。

ハッピーセットの新しいおまけは「しまじろう」と「パーティーゲーム」

ハッピーセット「しまじろう」には、"買い物"、"洗濯"、"片付け"、"入浴"など、身近な生活シーンのなかで、子供たちが挑戦してみたいと思うことを、「こどもちゃれんじ」の人気キャラクター「しまじろう」と一緒に楽しくチャレンジできるおもちゃが付く。第1弾~第3弾に分けて販売する。

「しまじろう:第1弾おもちゃ」

第1弾(11月4日~10日)のおもちゃは3種類。「いま なんじ? しまじろうの とけい」は、しまじろうの時計のおもちゃで、針を動かして遊んだり、付属のシール(食事、お風呂など)を貼って、予定を考える遊びが楽しめる。

「しまじろうとおかたづけゲーム」は、しまじろうと一緒にお片付け遊びができるおもちゃ。「しまじろうとクルクル おせんたく」は、しまじろうと一緒に洋服のピースを洗濯したり、物干し竿に干すなどの洗濯ごっこが体験できるおもちゃ。

第2弾(11月11日~17日)のおもちゃも3種類。「なにを かう? しまじろうと おかいもの」は、お買い物遊びができるおもちゃ。「しまじろうの えあわせゲーム」は、カード同士を組み合わせると一つの絵が完成するペアを探すゲームが楽しめる。「しまじろうとゆらゆらボートでおふろあそび」は、お風呂や水の上にボートを浮かせ、しまじろうや仲間たちが描かれたブロックを乗せて遊ぶおもちゃ。

「しまじろう:第2弾おもちゃ」

第3弾(11月18日~)のおもちゃは、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。

ハッピーセット「マクドナルド パーティーゲーム」には、「かるた」「UNO」「ナンジャモンジャ」など人気のパーティーゲームを、マクドナルドオリジナルのルールやデザインで楽しめるおもちゃが付いている。

第1弾(11月4日~10日)のおもちゃは3種類。「ブロックス マクドナルドバージョン」(プレイ人数2人)は、21個のピースの角と角を繋げて自分の陣地を広げていくゲーム。「ナンジャモンジャ マクドナルドバージョン」(プレイ人数2~4人)は、カードに描かれたキャラクターに好きな名前をつけて、その名前を早く呼ぶのを競うゲームが楽しめる。

「マクドナルドかるた」(プレイ人数3人以上)は、マクドナルドを題材にした「かるた」で、読み上げられた札に対応する絵札をさがし、取った絵札の数を競う。

「マクドナルド パーティーゲーム:第1弾おもちゃ」

第2弾(11月11日~17日)のおもちゃも3種類。「UNO マクドナルドバージョン」(プレイ人数2~5人)は、マクドナルドオリジナルの「UNO」。「マクドナルドリバーシ」(プレイ人数2人)は、マクドナルドオリジナル柄の「リバーシ」。「ことばのパズル もじぴったん マクドナルドバージョン」(プレイ人数2~4人)は、手持ちのカードを使い、マス目シートに置かれた文字カードを繋げて言葉を作って遊ぶ。

「マクドナルド パーティーゲーム:第2弾おもちゃ」

第3弾(11月18日~)のおもちゃは、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ。

ハッピーセット「しまじろう」、ハッピーセット「マクドナルド パーティーゲーム」とも、どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみとのこと。

11月5日・6日の2日間は、ハッピーセット「しまじろう」を1セット購入につき「しまじろうとやってみよう!DVD」をプレゼント。ハッピーセット「マクドナルド パーティーゲーム」を1セット購入した人には、「マクドナルド パーティーすごろく」をプレゼントする。

週末プレゼント

11月4日からは、新しい絵本『すずめといす』と、ミニ図鑑『岩石・鉱物・化石/宝石・鉱物特集 クイズつき』がハッピーセットに登場する。販売期間は約8週間。

絵本『すずめといす』、ミニ図鑑 『岩石・鉱物・化石/宝石・鉱物特集 クイズつき』

