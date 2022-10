PORTERは、スタジオジブリの代表作のひとつ「となりのトトロ」とコラボレーションしたスペシャルコレクション第2弾のブラックカラーバージョンを発売する。

デイパック 53,900円

2WAY トートバッグ(L) 49,500円

2WAY トートバッグ(S) 38,500円

伊勢丹新宿店で開催された“We go, where you go” TRUNK SHOW at 「ISETAN」で瞬く間のうちに完売となった、「となりのトトロ」と PORTERのスペシャルコレクション。伊勢丹で即完となったネイビーに続き、今回はブラックカラーバージョンを発売する。

このスペシャルコレクションでは、サツキとメイが夢の中でトトロと出会う「夜の森」のシーンをプリントした生地をバッグの表面に採用。

ファー部分

バッグの中をのぞき込むと、トトロのお腹にしがみついて風になったサツキとメイに出会うことができる。ファー部分はトトロのおなかを表現しており、ふんわりとやさしい触り心地だという。

販売店舗はPORTER flagship store、PORTER EXCHANGE、PORTER GINZA、PORTER STAND、KURA CHIKA by PORTER 福岡、POTR 名古屋、吉田カバンオフィシャルオンラインストア。

(C) 1988 Studio Ghibli