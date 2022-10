平成以降に放映された歴代仮面ライダー作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」と1990年に発足したライフスタイルを提案するセレクトショップ「UNITED ARROWS」は、2022年10月28日配信を開始した『仮面ライダーBLACK SUN』を記念して、2022年10月29日10時にコラボレーションプロジェクト「Eclipse Project」を始動する。

「Eclipse Project」では、赤と緑のキングストーンの融合をテーマに、 抽象的なモチーフに落とし込んだアパレル群の他、 国内外で活躍するフィギュアアーティスト「TOUMA」デザインのオリジナルデフォルメフィギュア「ブラックサン」と「シャドームーン」の受注を開始する。ユナイテッドアローズ六本木ヒルズ店やプレミアムバンダイで展開。

「BLACK SUN ECLIPSE フィギュア | HENSHIN by KAMEN RIDER × TOUMART」の価格は19,800円。ファッションアイテムは、仮面ライダーBLACK SUN/仮面ライダーSHADOWMOONの横顔をレントゲンで透かしたように落とし込んだデザインの「BLACK SUN ECLIPSE Tシャツ | HENSHIN by KAMEN RIDER」(13,200円)、バトルホッパー柄・サタンサーベル柄の「BLACK SUN ECLIPSE クルースウェット | HENSHIN by KAMEN RIDER」(22,000円)、バックにベルトがデザインされた「BLACK SUN ECLIPSE シャツ | HENSHIN by KAMEN RIDER」(24,200円)など。※価格はすべて税込み

(C)石森プロ・東映 (C)「仮面ライダーBLACK SUN」PROJECT