許斐剛原作によるTVアニメ「新テニスの王子様」とサンリオキャラクターズとのコラボグッズが、ナタリーストアにて販売中。予約は本日10月27日まで受け付けている。

「新テニスの王子様×サンリオキャラクターズ -SERVICE PLAY!-」と題した今回のコラボでは、総勢36キャラクターをファンシーなタッチで描き下ろしたイラストをグッズ化。青学×ハローキティ、不動峰×バッドばつ丸、聖ルドルフ×ポチャッコ、山吹×けろけろけろっぴ、氷帝×タキシードサム、六角×マイメロディ、立海×ポムポムプリン、比嘉×クロミ、四天宝寺×コロコロクリリンの組み合わせでコラボが実現した。

商品ラインナップは、アクリルキーホルダー、缶バッジ、ラバーキーホルダー、巾着ポーチ、スクエアミラー、ハンカチタオル、ヘアクリップ、マグカップ、シートステッカー、Tシャツの10アイテム。商品は12月下旬より順次届けられる予定だ。

ナタリーストアでは購入特典として、税込2200円購入ごとにオリジナルポストカード全10種がランダムで1枚をプレゼント。今後、「新テニスの王子様×サンリオキャラクターズ -SERVICE PLAY!-」のポップアップショップも開催予定。詳細は追って告知される。

(c)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (c)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L634436