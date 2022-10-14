TVアニメ「アークナイツ【黎明前奏 / PRELUDE TO DAWN】」より、新たなキャラクタービジュアル7種が公開された。

「アークナイツ」はスマートフォン向けタワーディフェンスゲーム「アークナイツ -明日方舟-」を原作とする作品。今回、主人公・アーミヤをリーダーとするロドス・アイランド製薬や、ブラックスチール・ワールドワイド、ペンギン急便、龍門近衛局といったさまざまな陣営のメンバーを描いたキャラクタービジュアルが公開された。なお新たなオペレーターを演じるキャストとして、Medic役で麻倉もも、Guard役で小林千晃、ウェイ・イェンウ役で山寺宏一が出演する。

TVアニメ「アークナイツ【黎明前奏 / PRELUDE TO DAWN】」

放送情報

テレビ東京：2022年10月28日（金）より毎週金曜日25:23～

テレビ大阪：2022年10月28日（金）より毎週金曜日26:10～

BS11：2022年10月30日（日）より毎週日曜日23:30～

アニマックス：2022年11月5日（土）より毎週土曜日22:00～

配信情報

dアニメストア、Amazon Prime Video、ニコニコ動画、U-NEXT、アニメ放題、FOD、ひかりTV、J:COMオンデマンド、ABEMA、GYAO!、Rakuten TV、ビデオマーケット、GYAO!ストア、バンダイチャンネル、Hulu

スタッフ

原作：Hypergryph / Studio Montagne

キャラクター原案：唯@W

監督：渡邉祐記

副監督：西川将貴

アニメキャラクターデザイン：高藤彩

シリーズ構成：Yostar Pictures

プロップデザイン：若山温

美術監督：大西穣（ビック・スタジオ）

美術設定：坂本竜（ビック・スタジオ）

色彩設計：後藤恵子

撮影監督：棚田耕平

編集：重村建吾

音響監督：渡邉祐記

音楽：林ゆうき

音楽制作：レジェンドア

アニメーション制作：Yostar Pictures

アニメーションプロデューサー：畑岳央

製作：Hypergryph Studio Montagne、Yostar、Yostar Pictures

キャスト

ドクター：甲斐田ゆき

アーミヤ：黒沢ともよ

ドーベルマン：種崎敦美

ニアール：佐倉綾音

チェン：石上静香

ホシグマ：安野希世乃

フランカ：加隈亜衣

リスカム：石川由依

エクシア：石見舞菜香

テキサス：田所あずさ

メテオリーテ：種田梨沙

ケルシー：日笠陽子

Ace：松山鷹志

Medic：麻倉もも

Guard：小林千晃

ウェイ・イェンウ：山寺宏一

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)Hypergryph / Studio Montagne