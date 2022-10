声優、そしてアーティストとして活躍する内田真礼が、2022年9月24日(土)に、カルッツかわさきにて、ライブイベント「UCHIDA MAAYA Hello,1st contact! [Revival]」を開催した。

ライブタイトルが「[Revival]」となっている通り、今回のライブは、2016年2月28日(日)に、東京・中野サンプラザで開催された1stライブのリバイバル公演。およそ6年半の時を経て、初心に戻りつつ、成長した姿を披露する。そんなライブイベントとなった。

まずはステージに、Bass/Band Master:黒須克彦、Guitar:山本陽介、Keyboards:今井隼、Drums:村田一弘、Manipulator/Percussion:大串友紀という、同じのMAAYA BANDのメンバーとMAAYA DANCERSが登場。ステージ上に掛けられた幕が切って落とされると、1stライブと同様の大きなジャングルジムとともに、大きなリボンが特徴的な純白の衣装を着た内田真礼が姿を現す。

オープニングナンバーは「Hello, 1st contact!」。立て続けに「ギミー!レボリューション」「からっぽカプセル」と全開で歌い、踊る内田に、客席も白いペンライトの光で応える。

MCでは、この日を待ち望んでいた気持ちを客席と共有し、6年前の衣装をあらためて身にまとった感想を話しつつ、早替えで新衣装にチェンジして「クラフト スイート ハート」、ステージ上に雪を降らせながら「Winter has come」を披露する。

バンド&ダンサーTIMEを挟み、黒い衣装を身にまとった内田が、今度は突然客席から登場。「Distorted World」「North Child」と激しいロックチューンを続け、ここで、1stライブ当時には存在しなかった「Never ending symphony」を熱唱。そのまま「創傷イノセンス」へと繋げ、会場のボルテージをマックスへと誘う。

バンドメンバーによる演奏をバックに、ステージ上のスクリーンには内田自身によるナレーションにのせて、1stライブ当時の映像が映し出され、ピンクのドレス衣装に着替え、「わたしのステージ」を紡ぐ。アカペラで歌い出し、ピアノの調べが重なり、2コーラス目からバンドの音が加わるという構成に、引き込まれていく観客。スクリーンには、1stライブ以降の軌跡が流れ、ラストには1stライブ当時の「わたしのステージ」の映像と現在が重なっていく。MCでも6年前のライブを思い返しつつ、“始まりの曲、聞いてください”と「高鳴りのソルフェージュ」を披露する。

ここからはラストスパートとばかり、新たな衣装に着替え、タオルを振り回しながら「世界が形失くしても」を熱唱。“タオルが上手く回せない”と嘆きながら、ダンサーを交えて「金色の勇気」を歌い上げ、「Hello, future contact!」でライブ本編を締めくくった。

客席からの大きな拍手に呼び込まれたアンコールは、「アイマイ☆シェイキーハート」でスタート。MCでは、感極まり、自身でも思わぬタイミングで涙ぐんでしまった内田だが、あらためて笑顔を浮かべながら、1stライブ当時に新曲として「Resonant Heart」を披露したタイミングで、現在の新曲「CHASER GAME」を1stライブにあわせて1コーラスだけ披露し、続いて「Resonant Heart」をフルコーラスで歌い上げるという心憎い演出を加えつつ、「Life is like a sunny day」、そしてあらためて「Hello, future contact!」を、会場全体を巻き込みながら熱唱し、2時間を超えるライブを全力で走り抜けた。

1stライブを踏襲しつつも、セットリストの変更や新衣装、レーザーによる演出を加えるなど、随所にパワーアップした内容で、ただの[Revival]にはとどまらないライブで観客を魅了。12月25日(日)には「Maaya XmasParty!!2022」の開催も決定するなど、2022年もラストまで走り続ける内田真礼の今後の展開にも注目しておきたい。各詳細は公式サイトにて。

●「UCHIDA MAAYA Hello,1st contact! [Revival]」セットリスト

M-01 Hello, 1st contact!

M-02 ギミー!レボリューション

M-03 からっぽカプセル

M-04 クラフト スイート ハート

M-05 Winter has come

M-06 Distorted World

M-07 North Child

M-08 Never ending symphony

M-09 創傷イノセンス

M-10 わたしのステージ

M-11 高鳴りのソルフェージュ

M-12 世界が形失くしても

M-13 金色の勇気

M-14 Hello, future contact!

【ENCORE】

EN-01 アイマイ☆シェイキーハート

EN-02 CHASER GAME (ワンコーラス)

EN-03 Resonant Heart

EN-04 Life is like a sunny day

EN-05 Hello, future contact!