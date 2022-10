スターバックス コーヒー ジャパンは10月12日、ハロウィン新作グッズ、秋の新作グッズ、新作フードを、全国のスターバックス店舗で発売する。

ハロウィン新作グッズ

今年は"BLACK CATS GET MAGIC"をテーマに、黒猫やゴーストをモチーフにしたハロウィンを盛り上げるコレクションを発売する。

タンブラーやボトルなどは4点。「ハロウィン2022 ステンレスボトルキャット 444ml」(4,100円)、「ハロウィン 2022 ステンレスタンブラーオッドアイキャット355ml」(3,650円)は、保温・保冷に優れた真空二重構造ステンレス製。「ハロウィン2022 タンブラーキャット&ゴースト 473ml」(2,150円)、「ハロウィン2022 ボトルキャット355ml」(1,800円)も販売する。

「ハロウィン2022 ステンレスボトルキャット 444ml」(4,100円)

マグ類も4点。「ハロウィン2022 マグマスクドキャット 355ml」「ハロウィン2022 マグフーディーキャット 355ml」「ハロウィン2022 マグゴースト 355ml」(各2,150円)、耐熱グラスを使用した「ハロウィン2022 耐熱グラスマグキャット 355ml」(2,900円)を用意する。

「ハロウィン2022 マグマスクドキャット 355ml」(2,150円)

そのほか「ハロウィン2022 キャニスター フーディーキャット」(2,800円)、「ハロウィン2022 リユーザブル ストローセット&ケース」(2,500円)も販売する

「ハロウィン2022 キャニスター フーディーキャット」(2,800円)

「ハロウィン2022 カラーチェンジング リユーザブルカップ473ml」(500円)は、温かい飲み物を入れると色が変わるカップ。ハロウィン2022 カラーチェンジングリユーザブルカップとセットで販売する「アニバーサリー2022 リユーザブルカップ専用 ドリンクホールキャップベアリスタ」(900円)も用意する。

「ハロウィン2022 カラーチェンジング リユーザブルカップ473ml」(500円)

ドリンク引換券付きメッセージカードは2点。「ハロウィン2022 ビバレッジカード キャット/ゴースト」(各700円)、「ハロウィン2022 スターバックス ミニカップギフトキャット」(1,050円)は、パープルに黒猫モチーフを組み合わせたデザイン。ドリンク引き換えは2023年4月2日まで有効。店内飲食671円、お持ち帰658円までのドリンクと交換できる。

「ハロウィン2022 ビバレッジカード キャット/ゴースト」(各700円)

オンラインでは、お化けに扮したハロウィンらしいユニークな装いのベアリスタ「ハロウィン2022 べアリスタゴースト」(4,000円)を販売する。

「ハロウィン2022 べアリスタゴースト」(4,000円)

秋の新作も販売する。「2023 スターバックスキャンパススケジュールブック ホワイト/グレー」(各2,300円)は、毎年人気のキャンパススケジュールブック。

「2023 スターバックスキャンパススケジュールブック ホワイト/グレー」(各2,300円)

「BEEN THERE SERIES JAPAN」にAUTUMNシリーズが登場する。紅葉や田園の稲穂を描き、色合いもオレンジと黄色で日本の秋を表現した。「Been There Seriesステンレスボトル JAPAN オータム 473ml」(4,840円)と、「Been There Seriesマグ JAPAN オータム 414ml」(1,980円)を販売する。

「Been There Seriesマグ JAPAN オータム 414ml」(1,980円)

秋の新作フード第2弾では、カボチャやサツマイモなど季節の食材を使ったフードや、"PurpleHalloween"をテーマにした紫色の焼き菓子が登場する。

スイーツは「パンプキンのバスクチーズケーキ」(510円)、「スイートポテトシフォンケーキ」(440円)、「とろ~り ラズベリーinハロウィンケーキ」(290円)、「アーモンドミルクのほうじ茶ムース」(485円)のほか、リニューアルした「パンプキンスコーン」(300円)を販売。フードは「メキシカンアボカドサラダラップ」(465円)を販売する。