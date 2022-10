ジャニーズJr.の人気グループ・少年忍者が8日、千葉・幕張メッセで開催された日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2022 AUTUMN/WINTER」に出演。大型ファッションイベントに初登場となった。

ビビットカラーのピンク、イエロー、ブルーの衣装をそれぞれ身にまとい、「Merry Very Go Round」を笑顔いっぱいに熱唱。続いて「BEAT OF LIFE」ではワイルドな表情で魅せ、最後の「太陽の笑顔」ではランウェイトップまで21人が等間隔に配置され、人数の多さを活かしたパフォーマンスで会場を包み込んだ。

曲間には、リーダーの川崎皇輝が「どうもはじめまして! ここにいる21人全員が少年忍者です。名前だけでも覚えてくださ~い!」とコメント。ステージから降りる際も「きょうはありがとうございました。ジャニーズJr.にもこんな面白いグループがいるんだなと思って帰ってください!」と重ねて呼びかけた。また元木湧が「元木ワクワク」と繰り返し、笑いを誘っていた。

「GirlsAward」は、2010年から開催している日本最大級のファッション&音楽イベント。今回のテーマは、DISCOのように心を躍らせて楽しい時間を“シェアハピ”しようという思いが込められた「Come on Happy Time! Share Happiness!」。人気モデルによるファッションショーやアーティストによるライブステージなどを展開する。