TVアニメ「ガールズ&パンツァー」の10周年を記念した展覧会「10th Anniversary ガールズ&パンツァー博覧会 ~これまでと、これから~」の続報が到着。音声ガイド情報や入場特典情報、展示イメージが公開された。

12月16日から25日にかけて東京・池袋サンシャインシティで開催される「ガールズ&パンツァー博覧会」。原画などの制作資料や大洗女子学園の戦車も展示される。音声ガイドは渕上舞演じる西住みほ、茅野愛衣演じる武部沙織、尾崎真実演じる五十鈴華、福圓美里演じる角谷杏の大洗女子学園メンバーと、田中理恵演じる西住まほ、喜多村英梨演じるダージリン、川澄綾子演じるケイ、吉岡麻耶演じるアンチョビ、金元寿子演じるカチューシャの各校隊長によるものの2種類が展開される。音声ガイドは会場窓口で900円で購入できる。

入場特典として「ガルパン博に行ってきました缶バッジ10周年ver.」2種をランダムで配布。また限定グッズとしてオリジナルワッペン、限定スペシャルグッズとして島田フミカネ描き下ろしのみほのビッグアクリルスタンドが用意された。前売券、限定グッズ・限定スペシャルグッズ引換券は明日10月8日10時にイープラスで発売。なお限定スペシャルグッズ引換券には音声ガイド1種も含まれる。

