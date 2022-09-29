フジテレビの動画配信サービス・FODでは、ウズベキスタン・タシケントで開催される『2022世界柔道選手権 タシケント大会』(10月6日～13日)を、予選から決勝まで全試合生配信する。

日本柔道史上最多となる9個の金メダルを獲得した「東京オリンピック」から1年の時を経て、2024年「パリオリンピック」出場をかけた日本代表の選考レースが、いよいよ本格的にスタート。参加国と出場選手の数がオリンピックよりも多く、世界選手権の王者こそが“真の世界一”と謳われる今大会は、世界のトップランカーが集う中、優勝まで負けることなく6試合の勝利が必要となる、過酷なワンデイトーナメントだ。この模様を、予選から決勝まで全試合生配信する。

■出場選手

【個人戦代表】

男子60キロ級：高藤直寿（2021年東京五輪金メダル）

男子66キロ級：阿部一二三（2021年東京五輪金メダル）、丸山城志郎（2021年世界選手権金メダル）

男子73キロ級：橋本壮市（2017年世界選手権金メダル）

男子81キロ級：永瀬貴規（2021年東京五輪金メダル）、藤原崇太郎（2018年世界選手権銀メダル）

男子90キロ級：増山香補（2021年世界選手権団体金メダル）

男子100キロ級：飯田健太郎（2022年グランドスラム・ブタペスト金メダル）

男子100キロ超級：斉藤立（2022年全日本選手権優勝）

女子48キロ級：渡名喜風南（2021年東京五輪銀メダル）、角田夏実（2021年世界選手権金メダル）

女子52キロ級：阿部詩（2021年東京五輪金メダル）

女子57キロ級：舟久保遥香（2021年世界選手権団体金メダル）

女子63キロ級：堀川恵（2022年選抜体重別優勝）

女子70キロ級：田中志歩（2022年選抜体重別優勝）、新添左季（2021年世界選手権団体金メダル）

女子78キロ級：濵田尚里（2021年東京五輪金メダル）

女子78キロ超級：冨田若春（2021年全日本選手権優勝）

【団体戦代表】

男子73キロ級：原田健士（2021年世界選手権団体金メダル）

男子90キロ級：田嶋剛希（2017年世界ジュニア金メダル）

男子90キロ超級：太田彪雅（2021年全日本選手権優勝）

女子57キロ級：玉置桃（2021年世界選手権銀メダル）

女子70キロ超級：高橋瑠璃（2019年世界ジュニア金メダル）

■配信日程

10月６日（木） 男子60キロ級・女子48キロ級 予選13:30～決勝21:00～

10月７日（金） 男子66キロ級・女子52キロ級 予選13:00～決勝21:00～

10月８日（土） 男子73キロ級・女子57キロ級 予選13:00～決勝21:00～

10月９日（日） 男子81キロ級・女子63キロ級 予選13:00～決勝21:00～

10月10日（祝･月） 男子90キロ級・女子70キロ級 予選13:00～決勝21:00～

10月11日（火） 男子100キロ級・女子78キロ級 予選14:00～決勝21：00～

10月12日（水） 男子100キロ超級・女子78キロ超級 予選15:00～決勝21:00～

10月13日（木） 男女混合団体戦 予選13:30～決勝21:00～

※ライブ配信開始時間は、予告なく変更になる場合があり

※準備が整い次第、見逃し配信