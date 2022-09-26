藤本タツキ原作によるTVアニメ「チェンソーマン」の放送直前特番「いよいよ放送直前！ TVアニメ『チェンソーマン』徹底解剖SP」が、10月4日24時よりテレビ東京系列で放送される。

10月11日24時よりテレビ東京系6局ネットで放送される「チェンソーマン」。放送直前特番ではケンドーコバヤシと松澤千晶がMCを務め、ゲストの野田クリスタル（マヂカルラブリー）、呂布カルマ、天津向が「チェンソーマン」の魅力や見どころを語り尽くす。またVTRでメインキャストの戸谷菊之介、楠木ともり、坂田将吾、ファイルーズあいも登場する。

なお本日9月26日より、東京の渋谷と新宿を中心に「チェンソーマン」の広告が出現。ハチコーボードには描き下ろしビジュアルが登場し、クロス新宿ビジョンでは新たに制作された3D映像が放映される。さらにアニメ「チェンソーマン」とカラオケDAMおよびビッグエコーとのコラボも決定。詳細の発表に先がけ、MAPPA監修の描き下ろしキービジュアルが公開された。

「いよいよ放送直前！ TVアニメ『チェンソーマン』徹底解剖SP」

放送日：2022年10月4日（火）24:00～

放送局：テレビ東京系列

MC：ケンドーコバヤシ、松澤千晶

ゲスト：野田クリスタル、呂布カルマ、天津向

VTRゲスト：戸谷菊之介、楠木ともり、坂田将吾、ファイルーズあい

TVアニメ「チェンソーマン」広告掲出場所

SHIBUYA109シリンダー

掲出期間：2022年9月15日（木）～29日（木）

掲出場所：東京都渋谷区道玄坂2-29-1

JR渋谷駅ハチコーボード

掲出期間：2022年9月26日（月）～10月2日（日）

掲出場所：JR渋谷駅 ハチ公口 駅舎壁面

メトロ渋谷駅 渋谷プレミアムセット／柱巻

掲出期間：2022年9月26日（月）～10月2日（日）

掲出場所：東京メトロ半蔵門線渋谷駅：地下(B2F)連絡通路

JR新宿駅 新宿ウォール456プレミアム＋

掲出期間：2022年9月26日（月）～10月2日（日）

掲出場所：JR新宿駅東西自由通路

JR新宿駅東口 クロス新宿ビジョン

掲出期間：2022年9月26日（月）～10月9日（日）各日7:00～25:00

掲出場所：新宿区新宿3-23-18 クロス新宿ビル屋上

J・ADビジョン ステーションネットワーク

掲出期間：2022年9月26日（月）～10月2日（日）

掲出駅：池袋駅、新宿駅、渋谷駅、五反田駅、品川駅、東京駅、高輪ゲートウェイ駅、新橋駅、有楽町駅、秋葉原駅、上野駅、巣鴨駅、吉祥寺駅、浦和駅、大宮駅、横浜駅、桜木町駅、（西武）高田馬場駅

TVアニメ「チェンソーマン」

放送情報

2022年10月11日（火）24:00よりテレビ東京系6局ネットにて放送開始

配信情報

2022年10月11日（火）25:00よりPrime Videoにて最速配信

2022年10月12日（水）25:00より各プラットフォームにて見逃し配信

スタッフ

原作：藤本タツキ（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：中山竜

脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン：杉山和隆

アクションディレクター：吉原達矢

チーフ演出：中園真登

悪魔デザイン：押山清高

美術監督：竹田悠介

色彩設計：中野尚美

画面設計：宮原洋平

音楽：牛尾憲輔

アニメーションプロデューサー：瀬下恵介

制作：MAPPA

キャスト

デンジ：戸谷菊之介

ポチタ：井澤詩織

マキマ：楠木ともり

早川アキ：坂田将吾

パワー：ファイルーズあい

姫野：伊瀬茉莉也

東山コベニ：高橋花林

荒井ヒロカズ：八代拓

岸辺：津田健次郎

(c)藤本タツキ／集英社・MAPPA