今年の2月からキャンプギアを本格展開したワークマン。同社ならではの「コスパの高いキャンプギア」が並んだことから話題になりました。そんな中、この秋から早くも第2弾が発売開始。

今季は一体どんな商品が並ぶのか、先日開催された新製品発表会で、開発担当者さんがオススメする新作アイテムを聞いてきました。

2022年秋冬の発表会の様子

流行を取り入れた大型テント、秋冬に向けた防寒シュラフなど目白押し!

第2弾では従来のソロキャンプ用に加え、誰かと一緒に出かけたくなるような大型のテントが。また、これから肌寒くなる季節に突入するということで、アパレルでも使用される寒さ対策の機能満載のシュラフも多数並んでいました。

9月から11月にかけて販売されるキャンプギアの中で、開発担当者さんが特にオススメするアイテムは?

大型テント

WEB限定「耐久撥水ピラミッドシェルター 3人用テント」

流行りでもあるワンポール式のインナーテントがついたシェルターが登場。「耐久撥水ピラミッドシェルター 3人用テント」(1万9,800円)は広々としていて、子どもと一緒であれば家族4人でも寝泊まりできそう。

「より自然を近くに感じるスタイルが最近のトレンドなので、土の上にコットを置いたり、シートを引いたりとインナーテントを使わない人が増えています」

本製品であれば、土の上で過ごしたい時にも、テントでベーシックに過ごしたい時にも、気分やコンディションに合わせることが可能です。

気になったのは、後ろ側にまわってみると、背面がやや四角い形になっていました。

「ワンポールとパップテントが融合したテントで、パップテントの下で過ごしてそのままインナーテントに入ることもできますよ」

なかなか見ない形ですが、トレンドと機能性抜群のアイテムでした。インナーテントをつけても、シェルター内の広さには余裕があるので、普段車に置いてしまうものも身近な場所に収納することもできそうです。

「耐久撥水ピラミッドシェルター 3人用テント」のカラーはダークブラウン1色の展開で、11月上旬に発売予定です。

WEB限定「耐久撥水2ルームシェルター 3人用テント」

もう一つのオススメのテントは、取り外し可能な3人用のインナーテントがついたドーム式のシェルター「耐久撥水2ルームシェルター 3人用テント」(1万9,800円)です。

「特徴はリビングスペースが広いこと。全面も側面も開閉でき、オールシーズン使うことができます。網戸にすることもできるので虫の侵入も防げますよ」

驚いたのは、インナーテントがあるにもかかわらず、リビングスペースがとにかく広いこと。

使い勝手の良いリビングスペースがあり、まるでグランピングに来たかのような、ゆとりのある空間を見ているだけでワクワクとした気分になりました。

カラーはタンの1色の展開で、11月上旬に発売予定です。

シュラフ

WEB限定「1200フュージョンダウン+(プラス)シュラフ」

2月に販売し大好評だったという「フュージョンダウン＋シュラフ」(7,800円)のダウンの量を1,200gまで増やしたハイグレードモデルが9月中旬ごろから発売しています。

「保温性が高く、首周りの隙間を埋める"ネックバッフル"や、冷たい空気が入り込むのを防ぐ"止水ファスナー"を取り入れていることから冷気との接触を防げる寒い時期にぴったりの寝袋です」とオススメのポイントを話す担当者さん。

首元を覆うネックバッフル

ファスナー部分にはドラフトチューブとコーティングファスナーを使用

ダウンの量は増量していますが、わずか1.6kgと軽く、持ち運びにも便利なので、寒い時期でのキャンプシーンで大活躍しそうです。

WEB限定「3Mレジストスリーピングバッグ」

厳冬用でもう1つオススメしたいというのが、ワークマンの防寒商品で使われる機能を詰め込んだ「3Mレジストスリーピングバッグ」(6,800円)です。

「内側にワークマン特有のブロックフリースを使用し、凸凹しているので通気性もありつつも空気の層が作られるので保温性と蒸れにくさを両立しているのが特徴です」

寝袋内が蒸れて不快に感じたことがある人も、ブロックフリースを使用しているシュラフであれば解決してくれそう。それ以外にも「1200フュージョンダウン＋シュラフ」と同様に、ネックバッフルや止水ファスナーが備わっているなど、防寒機能満載のシュラフとなっています。

カラーはタン、ブラウンの2色の展開です。

その他オススメのキャンプ用品は?

「三条仕込みのスタッキンググリル」

「おもちゃみたいなオススメのアイテムがあるんです」と担当者さんが紹介してくれたのは、三条製のコンパクトなサイズ感のグリルセット「三条仕込みのスタッキンググリル」(7,800円)でした。

「用途により可変するグリルで、焚き火台として薪やアルコールストーブを入れたり、爪のようなゴトクを内側にすれば付属のミニ鉄板やクッカーを置けたり、ゴトクを外側にすれば大きな鍋やフライパンを置くことも可能です。マルチに使えるのに、コンパクトに収納できるんです」

そう話しながら、まるでコンロのようにして付属のクッカーをセットし、網焼き用にカチャカチャと組み立ててくれました。

ゴトクを内側に入れて付属のクッカーをセット

フタのような網は被せるだけでOK

付属品が盛りだくさんにもかかわらず、使い終わった後はコンパクトに収納することもできます。

1つあれば暖も取れていろいろな調理ができる万能アイテムは、子供の頃に戻ったような、組み立てる時から楽しめるアイテムでした。本商品は店舗のみの取り扱いです。

キャンプのベストシーズンが到来し、清々しい空気や紅葉の中で秋の味覚を楽しむのも秋キャンプの醍醐味。これからの時期に使いたいキャンプギアを、ワークマンではリーズナブルに手に入れることができます。秋冬のキャンプを計画している人はチェックして見てくださいね。