先日行われた新製品発表会では、作業服専門店とは思えないほどのファッション性のある「＃ワークマン女子」のアイテムが並んでいました。その中でも、開発担当者がおすすめする3点を聞いてきました。

2022年秋冬の発表会の様子

作業服要素はどこ? 日常生活でも違和感のないファッション性溢れるアイテムたち

会場に到着すると、アパレルブランドの展示会に来たような、作業着屋さんが作ったとは思えないほどファッショナブルなアイテムが並んでいました。

ワークマンといえば"高機能と低価格"ですが、今季のアイテムはどのような機能が備わっているのでしょうか? たくさんのアイテムが展開される中、開発担当者イチオシのアイテムを早速聞いてみました。

「SOLOTEX使用 アゼプルオーバー」

「＃ワークマン女子」として、初めてのニット製品が今季から登場。「SOLOTEX使用 アゼプルオーバー」(1,500円)は既に発売中ですが、グレーとイエローのボーダーの柄が人気でもう品切れしている店舗もあるようです。

SOLOTEX使用 アゼプルオーバー(1,500円)

「"SOLOTEX(ソロテックス)"という形状記憶性のある糸を使ったニットなので、ハンガーをかけた時にできてしまう肩の部分の跡がついてしまっても元に戻ってくれるのが一番の特徴です。また、洗濯ネットに入れれば、家で洗濯ができるイージーケアでもあります」(開発担当者)

秋から活躍するニットの手入れは意外と面倒ですが、型崩れを気にせず自宅で洗え、ファッションを楽しめる画期的なアイテムです。

また、このニットはポリエステル製のため軽量なので、着ている時の重さによるストレスを軽減できるのもポイントの1つ。サイズはM、L、LLの3サイズ、カラーがキナリ、ブラウン、レッド、キナリクロボーダー、マルチボーダーの5色展開と、デイリーづかいしたくなるデザインです。

「SOLOTEX使用 アゼプルオーバー」以外に、「＃ワークマン女子」店舗とEC限定で、ケーブル柄の「SOLOTEX使用 ケーブルオーバー」など、3種類のニットを展開しています。

「FUWATECH ライトウォームインサレーション」

2つ目のオススメのアイテムは、シンプルなデザインの薄手のアウター「FUWATECH ライトウォームインサレーション」(1,900円)でした。

「ニットと同じく“SOLOTEX”を外側に使用しており、カバンの中にクシャクシャにしまったとしてもシワが戻りやすく、旅行の時など持ち運びに便利」なのだそうです。

表面には撥水機能もあるので、軽い雨であればパパッと手で払うと水が落ちるという、天気の悪い日のお出かけに頼れる機能が満載です。

「また、内側には"FUWATECH(フワテック)"という起毛メッシュの素材が使われており、外側の空気を遮断し、ふわふわとした起毛が空気を含んで内側の空気を保温する機能があるので、暖かさを保ちます」と、薄手にも関わらず、防寒着としても機能してくれる優れものなのだと説明してくれました。

もふもふとした起毛が裏地になっている

さらに薄くて軽いので、インナーとしてコートの下にも着ることができ、ONでもOFFでも活躍する1,900円とは思えないほどのクオリティのアイテム。M、L、LLの3サイズ展開で、ライトカーキ、ブラウン、ブラック、ダークカーキの4色が用意されています。

なお、「#ワークマン女子」店舗と大型ショッピングセンター内のWORKMAN Plus店のみで、同じ素材を使ったスカートも販売中です。

「防風撥水ストレッチ ウォームフーディー」

同じ名前で毎年リリースされていた「防風撥水ストレッチ ウォームフーディー」(2,900円)が、機能は同じままに、デザインを変えて今年も販売されます。

今回はキャンプやスキーに着て行きたくなるようなアウトドアなデザインになり、オーバーサイズで着ると可愛さを演出できそうです。

「中に挟んだ防風シートによる防風機能、高い撥水性、柔らかく動きやすいストレッチ性などが特徴です。あと、"SORONA(ソロナ)"という"SOLOTEX"と同じような植物由来のポリエステルを中綿に使用し、ふわふわ感を持続しつつヘタレにくいのもポイントです」(開発担当者)

ダウンは長いこと使っていると徐々にボリュームが落ちてきてしまいますが、中綿に形状記憶の素材を使っている本商品は長い期間使うことができそうです。そのほかにも、外側だけでなく内側にもポケットが付くワークマンらしい収納力のあるアウターが2,900円という驚異的なコスパでした。

前までは専門職やアウトドア向けと思っていた「＃ワークマン女子」ですが、今回の新作は、より日常から使えるファッション性の高いアイテムばかりがそろっていました。

シンプルなデザインのものも増えているので、OLが取り入れても違和感はなく、より親しみやすさを感じることができました。秋冬に向けた寒さや雨対策に、「＃ワークマン女子」で痒いところに手が届くアイテムを探してみては?