特別番組「NBCUniversal Anime×Music 30周年24時間テレビ~『これまで』から『これから』へ翔けぬける大感謝祭~」より、ユーザー投票で選ばれた16作品の“神回”を放送するコーナーの放送時間と放送話数が決定した。

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンのアニメ・音楽事業が、9月25日に30周年を迎えることを記念し、9月24日、25日にかけてABEMAで生配信される「NBCUniversal Anime×Music 30周年24時間テレビ~『これまで』から『これから』へ翔けぬける大感謝祭~」。9月25日1時30分よりオンエアされる「NBCユニバーサル神回セレクション放送」では、16作品に選ばれたアニメ「天地無用!魍皇鬼」第1話「魎呼復活」、「serial experiments lain」第13話「EGO」、「灼眼のシャナIII-FINAL-」第24話「涯てより開く」、「BLACK LAGOON」第1話「The Black Lagoon」、「とある魔術の禁書目録」第14話「最強VS最弱」、「とある科学の超電磁砲T」第14話「竜王の顎(ドラゴンストライク)」、「会長はメイド様!」第26話「ずるすぎるよ鮎沢、碓氷のアホ!」、「学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD」第1話「Spring of the DEAD」、「凪のあすから」第1話「海と大地のまんなかに」、「ご注文はうさぎですか? BLOOM」第12話「その一歩は君を見ているから踏み出せる」、「終わりのセラフ 名古屋決戦編」第24話「終わりのセラフ」、「ベルセルク」第1話「竜殺しの大剣」、「DRIFTERS」第12話「みつめて☆新選組~熱血九州男児の唄~」、「ぐらんぶる」第4話「男コン」、「ゴールデンカムイ」第3期第35話「罪穢れ」、「アクダマドライブ」第12話のディレクターズカット版である「カンゼンバン」が順次届けられる。

またユーザー投票で選ばれたトップ3であるアニメ「Fate/stay night」「スタミュ」「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」については、番組内で該当話数などが発表される。「NBCユニバーサル神回アニメセレクション ベスト3放送」コーナーは9月25日15時30分より放送。詳細は同特番の特設ページで確認しよう。

「NBCUniversal Anime×Music 30周年24時間テレビ~『これまで』から『これから』へ翔けぬける大感謝祭~」

配信日時:2022年9月24日(土)21:00~25日(日)21:00

配信局:ABEMA

オープニング

配信日時:2022年9月24日(土)21:00~21:30

MC:天津向、藤平直孝(NBCユニバーサル)

「TVアニメ『悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました』【放送直前なので特番を配信してみました】」

配信日時:2022年9月24日(土)21:30~22:30

出演:高橋李依(アイリーン役)、梅原裕一郎(クロード役)、増田俊樹(セドリック役)

MC:天津向

「TVアニメ『悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました』第1話放送」

配信日時:2022年9月24日(土)22:30~23:00

「最終話放送記念♪TVアニメ『プリマドール』黒猫亭放送局」

配信日時:2022年9月24日(土)23:00~25日(日)0:00

出演:和氣あず未(灰桜役)、中原麻衣(桜花役)、黒沢ともよ(灰神楽役)、丘野塔也(プロデューサー、シリーズ構成・脚本)

「NBCユニバーサルスタッフ ミッドナイトトーク」

配信日時:2022年9月25日(日)0:00~1:30

出演:上田耕行、塩入聡太、杉本美佳、高橋和彰(制作)、太田勝也、狩野裕明、小林卓也、原田淳(宣伝)

MC:天津向、藤平直孝(NBCユニバーサル)

「NBCユニバーサル 神回アニメセレクション放送」

配信日時:2022年9月25日(日)1:30~9:30

1:30 ~「天地無用!魍皇鬼」第1話「魎呼復活」

2:06 ~「serial experiments lain」 Layer:13「EGO」

2:36 ~「灼眼のシャナIII-FINAL-」 第24話「涯てより開く」

3:04 ~「BLACK LAGOON」 #1「The Black Lagoon」

3:33 ~「とある魔術の禁書目録」第14話「最強VS最弱」

4:02 ~「とある魔術の超電磁砲T」第14話「竜王の顎(ドラゴンストライク)」

4:33 ~ 「会長はメイド様!」第26話「ずるすぎるよ鮎沢、碓氷のアホ!」

5:03 ~ 「学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD」 ACT1「Spring of the DEAD」

5:33 ~ 「凪のあすから」第1話「海と大地のまんなかに」

6:01 ~「ご注文はうさぎですか? BLOOM」第12羽「その一歩は君を見ているから踏み出せる」

6:30 ~「終わりのセラフ 名古屋決戦編」第24話「終わりのセラフ」

6:56 ~「ベルセルク」第1話「竜殺しの大剣」

7:25 ~「DRIFTERS」第12幕「みつめて☆新選組~熱血九州男児の唄~」

7:54 ~「ぐらんぶる」第4話「男コン」

8:25 ~「ゴールデンカムイ」第3期第35話「罪穢れ」

8:51 ~「アクダマドライブ」#12「アクダマドライブ」ディレクターズカット版「カンゼンバン」

「NBCユニバーサル インフォメーション」

配信日時:2022年9月25日(日)9:30~10:00

MC:天津向、藤平直孝(NBCユニバーサル)

「にじさんじ×NBCユニバーサル スペシャル特番」

配信日時:2022年9月25日(日)10:00~11:30

出演:舞元啓介、森中花咲、▽▲TRiNITY▲▽(鷹宮リオン、葉加瀬冬雪、フレン・E・ルスタリオ)

「NBCユニバーサル インフォメーション」

配信日時:2022年9月25日(日)11:30~12:00

MC:天津向、藤平直孝(NBCユニバーサル)

「『NBCUniversal ANIME×MUSIC FESTIVAL~25th ANNIVERSARY~』24時間テレビ スペシャルエディション」

配信日時:2022年9月25日(日)12:00~13:30

「NBCUniversal ANIME×MUSIC アーティストトーク番組『音楽と私』」

配信日時:2022年9月25日(日)13:30~15:00

出演:黒崎真音、KOTOKO、中島由貴、なすお☆、fripSide

MC:青木佑磨

「NBCユニバーサル インフォメーション」

配信日時:2022年9月25日(日)15:00~15:30

MC:天津向、藤平直孝(NBCユニバーサル)

「NBCユニバーサル 神回アニメセレクション ベスト3放送」

配信日時:2022年9月25日(日)15:30~17:00

「Fate/stay night」、「スタミュ」、「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」

「NBCユニバーサル インフォメーション」

配信日時:2022年9月25日(日)17:00~17:30

MC:天津向、藤平直孝(NBCユニバーサル)

「TVアニメ『農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。』放送直前特番」

配信日時:2022年9月25日(日)17:30~18:30

出演:榎木淳弥(アル・ウェイン役)、田中美海(ファル・イース・メイギス役)、大久保瑠美(ヘレン・リーン役)、諏訪彩花(ルリ役)

「第四期放送直前!TVアニメ『ゴールデンカムイ』スペシャル生特番」

配信日時:2022年9月25日(日)18:30~19:30

出演:小林親弘(杉元佐一役)、白石晴香(アシリパ役)、伊藤健太郎(白石由竹役)、竹本英史(月島軍曹役)、小西克幸(鯉登少尉役)、なだぎ武

MC:天津向

「TVアニメ『転生したら剣でした』世界最速!第1話先行上映会」

配信日時:2022年9月25日(日)19:30~20:40

出演:三木眞一郎(師匠役)、加隈亜衣(フラン役)、小清水亜美(アマンダ役)

エンディング

配信日時:2022年9月25日(日)20:40~21:00

MC:天津向 藤平直孝(NBCユニバーサル)

※高橋和彰の「高」ははしご高が正式表記。