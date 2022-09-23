きょう23日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』4時間スペシャル(18:00～)のタイムテーブルが発表された。

  • Snow Man

今回はみんなで歌うとテンションMAX、これを聴くと気持ちが最高潮に盛り上がる! そんな「1万5000人が投票した最強ぶちアゲソングランキング」を発表。生放送中に視聴者の決選投票を行い、No.1最強ぶちアゲソングを決定する。

タイムテーブルは以下の通り。

■18時頃～

  • 郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」
  • ORANGE RANGE「Pantyna feat.ソイソース」
  • 森七菜「愛のしるし」
  • 湘南乃風「黄金魂」
  • ITZY「Blah Blah Blah」
  • THE BEAT GARDEN「Start Over」
  • SOPHIA「街」

■19時頃～

  • Toshl「Hero」
  • nobodyknows+「ココロオドル」
  • Snow Man「D.D.」
  • 優里「おにごっこ」
  • 布袋寅泰「バンビーナ」「CIRCUS」「スリル」
  • Creepy Nuts「堕天」
  • KOH+「KISSして」「ヒトツボシ」

■20時頃～

  • 郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「GOLDFINGER'99」
  • Snow Man「JUICY」
  • Toshl「視聴者が選ぶ“カバーしてほしい ぶちアゲ アニメソング”」Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」／Aimer「残響散歌」／TM NETWORK「Get Wild」

■21時頃～

  • ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
  • Ylvis「The Fox」
  • 湘南乃風「睡蓮花」
  • NiziU「CLAP CLAP」「Poppin' Shakin'」
  • 松平健「マツケンサンバII」
  • 郷ひろみ「お嫁サンバ」

  • (C)Sony Music Labels Inc.／JYP Entertainment.

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