きょう23日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』4時間スペシャル(18:00～)のタイムテーブルが発表された。
今回はみんなで歌うとテンションMAX、これを聴くと気持ちが最高潮に盛り上がる! そんな「1万5000人が投票した最強ぶちアゲソングランキング」を発表。生放送中に視聴者の決選投票を行い、No.1最強ぶちアゲソングを決定する。
タイムテーブルは以下の通り。
■18時頃～
- 郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」
- ORANGE RANGE「Pantyna feat.ソイソース」
- 森七菜「愛のしるし」
- 湘南乃風「黄金魂」
- ITZY「Blah Blah Blah」
- THE BEAT GARDEN「Start Over」
- SOPHIA「街」
■19時頃～
- Toshl「Hero」
- nobodyknows+「ココロオドル」
- Snow Man「D.D.」
- 優里「おにごっこ」
- 布袋寅泰「バンビーナ」「CIRCUS」「スリル」
- Creepy Nuts「堕天」
- KOH+「KISSして」「ヒトツボシ」
■20時頃～
- 郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「GOLDFINGER'99」
- Snow Man「JUICY」
- Toshl「視聴者が選ぶ“カバーしてほしい ぶちアゲ アニメソング”」Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」／Aimer「残響散歌」／TM NETWORK「Get Wild」
■21時頃～
- ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
- Ylvis「The Fox」
- 湘南乃風「睡蓮花」
- NiziU「CLAP CLAP」「Poppin' Shakin'」
- 松平健「マツケンサンバII」
- 郷ひろみ「お嫁サンバ」