きょう23日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』4時間スペシャル(18:00～)のタイムテーブルが発表された。

Snow Man

今回はみんなで歌うとテンションMAX、これを聴くと気持ちが最高潮に盛り上がる! そんな「1万5000人が投票した最強ぶちアゲソングランキング」を発表。生放送中に視聴者の決選投票を行い、No.1最強ぶちアゲソングを決定する。

タイムテーブルは以下の通り。

■18時頃～



郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」

ORANGE RANGE「Pantyna feat.ソイソース」

森七菜「愛のしるし」

湘南乃風「黄金魂」

ITZY「Blah Blah Blah」

THE BEAT GARDEN「Start Over」

SOPHIA「街」

■19時頃～



Toshl「Hero」

nobodyknows+「ココロオドル」

Snow Man「D.D.」

優里「おにごっこ」

布袋寅泰「バンビーナ」「CIRCUS」「スリル」

Creepy Nuts「堕天」

KOH+「KISSして」「ヒトツボシ」

■20時頃～



郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「GOLDFINGER'99」

Snow Man「JUICY」

Toshl「視聴者が選ぶ“カバーしてほしい ぶちアゲ アニメソング”」Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」／Aimer「残響散歌」／TM NETWORK「Get Wild」

■21時頃～



ORANGE RANGE「イケナイ太陽」

Ylvis「The Fox」

湘南乃風「睡蓮花」

NiziU「CLAP CLAP」「Poppin' Shakin'」

松平健「マツケンサンバII」

郷ひろみ「お嫁サンバ」





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