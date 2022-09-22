グローバルボーイズグループ・JO1が、JA共済 秋の交通安全キャンペーンアンバサダーに就任。9月21日よりWEBムービー「標語つくろう」篇、「ダンスおどろう」篇の2本がYouTubeで公開されるとともに、10月11日からはテレビCM「JA共済×JO1『秋の交通安全キャンペーン』30秒」篇が放送される。
（記事＆写真）
📸JO1、JA共済 秋の交通安全キャンペーンアンバサダーに! 交通安全ダンスに挑戦
https://news.mynavi.jp/article/20220921-2459347/
（オススメ動画）
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