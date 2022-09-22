元モーニング娘。でタレントの辻希美と俳優の杉浦太陽が20日、都内で行われた『栃木米アンバサダーお披露目会』に出席した。
（オススメ動画）
🎬辻希美、杉浦太陽の暴露に大照れ!?「別で寝ようとしても追いかけてくる」 栃木米アンバサダーお披露目会
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