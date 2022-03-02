女優の本田望結、タレントの山之内すず、お笑いコンビの平成ノブシコブシが2日、「Simeji presents Z世代・卒業記念式 2022」が登場した。
（オススメ動画）
🎬本田望結、ノブコブ吉村にキレ気味の謝罪！？新幹線での胸キュンエピソードも 「Simeji presents Z世代・卒業記念式 2022」
https://youtu.be/FTBtkdpxCt0
🎬辻希美＆杉浦太陽、山之内すずに”我が子のような感覚” 人生の先輩としてアドバイスも 「ハイアールジャパンセールス 20周年発表会」
https://youtu.be/bOb9rd73ArU
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