GONZOによる新作アニメ「SAMURAI cryptos」のストーリー原案を募集するコンテストが開催される。

これはGONZOと、小説投稿アプリ・テラーノベルを運営するテラーノベルが開催するコンテスト。投稿者はNFTアニメプロジェクト「SAMURAI cryptos」に参加する著名アーティストのうち、千葉道徳、飯島弘也、高岡じゅんいち、白亜右月、横山愛、村田蓮爾の6人が手がけたイラストをもとに、自由な発想でストーリー原案を生み出して応募しよう。最優秀作品、優秀作品は「SAMURAI cryptos」のストーリー原案の1つとして採用され、企画協力という形でクレジット表記される。

募集期間は本日9月20日から10月18日まで。結果は11月末に発表される予定だ。

石川真一郎(ゴンゾ代表)コメント

新時代を担う若くて優秀な才能が集まっているテラーノベルさんと、今回このようなまたとない機会をいただけたことはとても嬉しく思っています。SAMURAI cryptosはweb3.0時代のユーザーコミュニティにおける自律分散型の新しいコンテンツの創作を追求していくプロジェクトです。テラーノベルさんとそのコミュニティの方々とご一緒に21世紀の新しいアニメ創造の形を作っていければと思います。皆さんからのアイデアをお待ちしています!

横山愛(「SAMURAI cryptos」参加アーティスト)コメント

SAMURAI cryptos のイラストは新しい挑戦が出来るのでは?と思い、自由な発想で表現してみました。サムライに縛られず自由な発想で創作してほしいなと思います。例えば憑依体として現代高校生に憑依してるとか。現代や未来、様々な時間軸があっても面白いと思います。

