1996年から25年以上、テレビ放送されている国民的アニメ「名探偵コナン」。1997年からは劇場版も制作され、豪華なゲスト声優や劇場版ならではのド派手な展開が毎回話題を集めています。

そんな劇場版「名探偵コナン」をさらに盛り上げているのが、名曲揃いの主題歌! 映画のクライマックスや名シーンに流れた曲が、作品内容とともに深く心に残っている方も多いのではないでしょうか。

今回、マイナビニュース会員男女511名に、好きな劇場版「名探偵コナン」シリーズの主題歌について、どの曲が印象に残っているのかアンケートを実施しました。最新作『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』を含めた全25作の主題歌をランキングにしてご紹介します。

1位 ZARD「少女の頃に戻ったみたいに」/『名探偵コナン 14番目の標的(ターゲット)』主題歌(12.2%)

ランキング1位に輝いたのは、ZARDの「少女の頃に戻ったみたいに」。1998年に公開された劇場版2作目『名探偵コナン 14番目の標的(ターゲット)』の主題歌です。

映画の公開と同時期にテレビアニメ版「名探偵コナン」のオープニングテーマに採用された「運命のルーレット廻して」のカップリングとして発売。ピアノソロで始まるしっとりとしたバラードで、カップリングながらファン人気の高い曲です。

ユーザーコメント

・「澄み切った歌声が印象的だった」(72歳男性)

・「透明感のある声と心に残るメロディ」(63歳男性)

・「この曲を聞くとコナンを思い出すので」(48歳男性)



2位 杏子「Happy Birthday」/『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』主題歌(11.9%)

続いて2位は、ロックバンド・BARBEE BOYSメンバーの杏子さんによる「Happy Birthday」。「名探偵コナン」シリーズ初の劇場版として1997年に公開された『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』の主題歌です。

「Happy Birthday」は、スガシカオさんが作詞作曲を担当。工藤新一の誕生日前夜の出来事を描いた作品内容にちなんで、誕生日をテーマにした曲が提供されました。

ユーザーコメント

・「杏子はBARBEE BOYS時代からのファンだから」(59歳男性)

・「これが一番印象に残っている。新鮮だったから」(75歳男性)

・「初期の主題歌のインパクトが鮮明で覚えている」(63歳男性)



3位 倉木麻衣「always」/『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』主題歌(10.0%)

倉木麻衣さんの「always」が3位にランクイン。2001年に公開された劇場版『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』の主題歌で、その後テレビアニメ版のエンディングテーマにも採用されました。

「思った通りにやってみよう」「苦しい時こそ願いは叶う」といった背中を押してくれる歌詞が印象的な、爽やかなナンバーです。

ユーザーコメント

・「聞いていると元気づけられる曲」(45歳男性)

・「倉木さんの名曲だと思います」(60歳男性)

・「20年くらい前と記憶していますが、倉木麻衣さんの曲が印象に残っています。落ち着いた曲で良かった」(70歳男性)



4位 倉木麻衣「渡月橋 ~君 想ふ~」/『名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)』主題歌(9.1%)

続いて4位も倉木麻衣さんによる「渡月橋 ~君 想ふ~」がランクイン。2017年に公開された劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)』の主題歌です。

京都が舞台の作品によく合う和な雰囲気の楽曲で、ミュージックビデオでは十二単姿で歌唱。また、倉木さんは同曲で「同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング最多数」(当時21作品)でギネス記録に認定されています。

ユーザーコメント

・「コナンといえば倉木麻衣さんの主題歌が印象的ですが、この渡月橋は独特な雰囲気のある曲なので」(53歳男性)

・「倉木さんのしっとりとしたバラードが心地良かったから」(62歳男性)

・「和風な感じで神秘的で落ち着く」(56歳男性)



5位 ZARD「翼を広げて」/『名探偵コナン 戦慄の楽譜(フルスコア)』主題歌(5.8%)

5位にランクインしたZARDの「翼を広げて」は、2008年に公開された劇場版『名探偵コナン 戦慄の楽譜(フルスコア)』の主題歌。ZARDの坂井泉水さんが作詞を行ったDEENの「翼を広げて」のセルフカバーです。

「翼を広げて」とカップリングの「愛は暗闇の中で」が、ZARD最後の「名探偵コナン」タイアップ曲となりました。

ユーザーコメント

・「ZARDらしいメロディが良い」(57歳男性)

・「ZARDの歌声が映画にマッチしていたから」(69歳男性)

・「コナンと言えばZARDだと思います。作品のイメージと曲・ボーカルの声は抜群に良かったので。新しい曲をもう聞けなくなったのが非常に残念です」(56歳男性)



6位 倉木麻衣「Time after time~花舞う街で~」/『名探偵コナン 迷宮の十字路(クロスロード)』主題歌(4.2%)

続いて6位は、倉木麻衣さんの「Time after time~花舞う街で~」。2003年公開の、京都を舞台に描かれた劇場版『名探偵コナン 迷宮の十字路(クロスロード)』の主題歌です。

「Time after time~花舞う街で~」は、季節が移り変わる様を情景描写した歌詞が印象的な楽曲。当時倉木さんは京都の同志社大学に通っていて、京都で過ごす中で感じたという日本の四季の美しさが表現されています。

ユーザーコメント

・「京都のイメージと曲がとてもあっていた」(46歳女性)

・「歌詞の内容が好きだから」(47歳男性)

・「コナンと言えば倉木麻衣さん」(40歳女性)



7位 BUMP OF CHICKEN「クロノスタシス」/『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』主題歌(3.9%)

7位にランクインしたのは、BUMP OF CHICKENの「クロノスタシス」。2022年公開の最新作となる劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』の主題歌です。

BUMP OF CHICKENが「名探偵コナン」シリーズに楽曲提供をしたのは本作が初めて。作詞作曲はボーカル&ギターの藤原基央さんが担当し、軽快なテンポの主題歌となっています。

ユーザーコメント

・「BUMP OF CHICKENが好きだから」(59歳男性)

・「リンクしているのでお勧めします」(42歳男性)



8位 福山雅治「零 -ZERO-」/『名探偵コナン ゼロの執行人』主題歌(3.6%)

福山雅治さんの「零 -ZERO-」が8位にランクイン。2018年に公開された劇場版『名探偵コナン ゼロの執行人』の主題歌です。

福山さんが「名探偵コナン」シリーズの音楽を担当するのは今作が初めてで、福山さん自身が映画の脚本を読んで書き下ろした曲となっています。歌詞には、コナンの決め台詞である「真実はいつもひとつ」や、映画タイトルの「ゼロ」が盛り込まれました。

ユーザーコメント

・「福山さんの素敵な曲のイメージがとても残っていますね。映画と合っていました」(40歳女性)

・「楽曲自体が素晴らしいのと、福山さんの声が合っている」(59歳男性)

・「サビに向かってテンションが上がる所がいい」(60歳女性)



9位 B'z「ONE」/『名探偵コナン 世紀末の魔術師』主題歌(2.8%)

続いて9位にランクインしたのは、B'zの「ONE」。1999年に公開された劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』の主題歌です。

「ONE」は、テレビアニメ版「名探偵コナン」のオープニングテーマ「ギリギリchop」のカップリングに収録されたバラード曲。カップリングながら、B'zファンによる人気投票上位にランクインする人気曲です。

ユーザーコメント

・「コナンと言えば! という楽曲でとても好き。今でもたまに聞きます」(30歳女性)

・「メロディがかっこよかったので」(44歳男性)

・「ずっとB'zファンです。B'zは何曲か主題歌を歌っていますが、コナン初期のONEが一番印象に残っていますね」(50歳男性)



9位 小松未歩「あなたがいるから」/『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』主題歌(2.8%)

同率9位は、小松未歩さんの「あなたがいるから」。2000年に公開された劇場版『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』の主題歌です。

小松さんはこれまでにも「謎」、「願い事ひとつだけ」、「氷の上に立つように」でテレビアニメ版「名探偵コナン」の主題歌を担当。「あなたがいるから」が初の劇場版主題歌でした。

ユーザーコメント

・「耳に残るからいいと思う」(55歳男性)

・「どれも思い出深くて選ぶのが難しかったが、しいて言うならこの曲です」(41歳男性)

・「初期の頃のほうがいい歌がたくさんあり、特にこの曲は覚えている」(49歳男性)



11位 B'z「Everlasting」/『名探偵コナン ベイカー街の亡霊』主題歌(2.5%)

続いて11位にランクインしたのは、B'zの「Everlasting」。2002年に公開された劇場版『名探偵コナン ベイカー街の亡霊』の主題歌です。

「Everlasting」は、ロマンチックな歌詞が綴られたロックバラード。シングルとしてはリリースされておらず、2002年7月にリリースされたB'z 12作目のオリジナルアルバム「GREEN」に収録されました。

ユーザーコメント

・「1番印象的だったから」(40歳男性)

・「コナンが好きで映画を全て見ている。昔からB'zのファンで、コナンとのコラボは最強」(50歳女性)

・「とにかく、かっこいい」(58歳男性)



11位 東京事変「永遠の不在証明」/『名探偵コナン 緋色の弾丸』主題歌(2.5%)

同率11位は、東京事変の「永遠の不在証明」。2021年に公開された劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』の主題歌です。

作詞作曲を担当した東京事変の椎名林檎さんは同曲について、「本編の余韻という火種に油を注いで着火するような一曲」とコメント。東京事変の公式YouTubeには、劇中の名シーンを東京事変メンバーが再現したような遊び心溢れるアニメムービーも公開されました。

ユーザーコメント

・「純粋に椎名林檎さん、東京事変が好きだから」(58歳男性)

・「とにかくこの映画が面白かったので」(58歳男性)

・「ストーリーと主題歌がよく合っていたから」(46歳男性)



13位 ZARD「夏を待つセイル(帆)のように」/『名探偵コナン 水平線上の陰謀(ストラテジー)』主題歌(2.2%)

続いて13位は、ZARDの「夏を待つセイル(帆)のように」。2005年に公開された劇場版『名探偵コナン 水平線上の陰謀(ストラテジー)』の主題歌です。

「夏を待つセイル(帆)のように」は、爽やかなメロディと坂井泉水さんの透き通る歌声が印象的な一曲。テレビアニメ版のオープニングテーマだった「星のかがやきよ」と両A面シングルとして発売されました。

ユーザーコメント

・「ZARDのこの曲が、すごくよかった」(66歳男性)

・「ZARDの歌には、心惹かれるものがあるため」(60歳男性)



14位 ポルノグラフィティ「オー! リバル」/『名探偵コナン 業火の向日葵(ひまわり)』主題歌(1.9%)

ポルノグラフィティの「オー! リバル」が14位にランクイン。2015年に公開された劇場版『名探偵コナン 業火の向日葵(ひまわり)』の主題歌です。

タイトルにある「リバル」とはフランス語やスペイン語でライバルを意味する言葉。コナンと怪盗キッドの対決が描かれた『業火の向日葵(ひまわり)』とシンクロする楽曲に仕上がっています。

ユーザーコメント

・「映画の内容と合っていたから」(30歳女性)

・「ポルノが好きだからタイトル音楽を歌ってくれてうれしかった」(63歳女性)

・「ポルノグラフィティとB'zが好きですが、『コナン』ではポルノグラフィティが印象的でした」(52歳女性)



15位 B'z「ゆるぎないものひとつ」/『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム)』主題歌(1.7%)

15位にランクインしたのは、B'zの「ゆるぎないものひとつ」。2006年に公開された、劇場版10作目となる『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム)』の主題歌です。

B'zの作品としては珍しくアコースティックギターのサウンドが前面に出た楽曲で、劇中の名シーンとマッチする歌詞も印象的です。

ユーザーコメント

・「シーンとともに歌を思い出すから」(39歳男性)

・「B'zの曲と名シーンが最高に印象的」(46歳男性)

・「サビの部分がとても印象的で、B'zの曲がコナンの映画によく合っていたから」(34歳女性)



15位 B'z「Don't Wanna Lie」/『名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター)』主題歌(1.7%)

同率15位は、B'zによる「Don't Wanna Lie」。2011年に公開された劇場版『名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター)』のために書き下ろされた楽曲です。

「名探偵コナン」15周年イヤー、劇場版15作目となる記念すべき作品で、B'zが5年ぶりに主題歌を担当。同曲はテレビアニメ版のオープニング曲にも採用され、アニバーサリーイヤーを盛り上げました。

ユーザーコメント

・「BZが好きで特にこの曲がコナンにあっていると思うので」(47歳男性)

・「B'zのこの歌が好きだから」(48歳男性)

・「緊迫した雰囲気に合っていると思います」( 44歳男性)



15位 B'z「世界はあなたの色になる」/『名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア)』主題歌(1.7%)

同率15位は、B'zの「世界はあなたの色になる」。2016年公開の劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア)』の主題歌で、同時期にテレビアニメ版のオープニングにも採用されています。

劇場版「名探偵コナン」シリーズ10作目『探偵たちの鎮魂歌(レクイエム)』、15作目『沈黙の15分(クォーター)』と同様、20作目の本作でもB'z が主題歌を担当。節目の年はB'zが「名探偵コナン」を盛り上げていました。

ユーザーコメント

・「エンディングのシーンが、物凄く印象に残ったから」(46歳男性)

・「良い曲です。また聴きたい曲」(49歳男性)

・「特にこれといった理由はないが、サビの部分が記憶にあった」(49歳女性)



18位 いきものがかり「ハルウタ」/『名探偵コナン 11人目のストライカー』主題歌(1.4%)

続いて18位は、いきものがかりの「ハルウタ」。2012年に公開された劇場版『名探偵コナン 11人目のストライカー』の主題歌です。

「名探偵コナン」の主題歌は、これまでB'zや倉木麻衣さんらが所属するビーイングのアーティストが中心となり担当していましたが、その流れを変えたのが「ハルウタ」。劇場版では15年ぶりにビーイング所属でないアーティストの楽曲が採用され、以降は様々なアーティストが主題歌を担当するようになりました。

ユーザーコメント

・「いい曲だし好きな曲だから」(40歳男性)

・「いきものがかりの曲と歌声が、作品内容にぴったりと一致しているように思えたから」(62歳男性)

・「いきものがかりが好きだから」(31歳女性)



18位 柴咲コウ「ラブサーチライト」/『名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー)』主題歌(1.4%)

続いて18位にランクインしたのは、柴咲コウさんの「ラブサーチライト」。2014年に公開された劇場版『名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー)』のために書き下ろされた楽曲です。

作詞は柴咲さん、作曲とプロデュースをandropの内澤崇仁さんが担当。タイトルの「ラブサーチライト」には、「犯人を追い詰める」という意味と、「愛しい人を照らし続ける」という2つの意味が込められています。

ユーザーコメント

・「テーマと合致していて、良かった」(65歳男性)

・「柴咲コウの歌声が好き」(65歳男性)

・「映画で感動していたときに流れてきたので」(41歳男性)



20位 倉木麻衣「PUZZLE」/『名探偵コナン 漆黒の追跡者(チェイサー)』主題歌(1.1%)

20位にランクインした倉木麻衣さんの「PUZZLE」は、2009年に公開された劇場版『名探偵コナン 漆黒の追跡者(チェイサー)』の主題歌です。

ドアが閉まる音やサイレンの音を使ってクールに仕上げたダンスナンバーで、倉木さんは間奏でラップも披露。カップリング曲「Revive」もテレビアニメ版のオープニング曲に採用されています。

ユーザーコメント

・「映画が面白かったので記憶に残っている」(56歳男性)



21位 GARNET CROW「Over Drive」/『名探偵コナン 天空の難破船(ロスト・シップ)』主題歌(0.8%)

21位は、GARNET CROWの「Over Drive」。2010年に公開された劇場版『名探偵コナン 天空の難破船(ロスト・シップ)』の主題歌です。

テレビアニメ版では何度も主題歌を担当してきたGARNET CROWですが、劇場版の主題歌採用は本作が初めて。劇場版では、イントロなしでボーカルの中村由利さんのアカペラから曲が始まる特別バージョンが使用されています。

ユーザーコメント

・「おしゃれな感じの楽曲だったから」(38歳男性)



21位 斉藤和義「ワンモアタイム」/『名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)』主題歌(0.8%)

同率21位は、斉藤和義さんの「ワンモアタイム」。2013年に公開された劇場版『名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)』のために書き下ろされた楽曲です。

斉藤さんがアニメ映画の主題歌を担当するのは本作が初めてのこと。主題歌のオファーを受けた際には、「子どもに自慢できる」と快諾したそうです。

ユーザーコメント

・「好きな歌手なので印象に残っている」(50歳男性)

・「良く口ずさんでいたから」(47歳男性)

・「いい歌だと思います」(71歳男性)



23位 愛内里菜「Dream×Dream」/『名探偵コナン 銀翼の奇術師(マジシャン)』主題歌(0.6%)

続いて23位は、愛内里菜さんの「Dream×Dream」。2004年に公開された劇場版『名探偵コナン 銀翼の奇術師(マジシャン)』の主題歌です。

愛内さんは「恋はスリル、ショック、サスペンス」、「I can't stop my love for you」に続き3度目の「名探偵コナン」タイアップで、劇場版主題歌は本作が初めてでした。

ユーザーコメント

・「当時見ていたからなんと無く覚えている」(60歳男性)



24位 愛内里菜&三枝夕夏「七つの海を渡る風のように」/『名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー)』主題歌(0.3%)

24位は、愛内里菜さんと三枝夕夏さんによる「七つの海を渡る風のように」。2007年に公開された劇場版『名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー)』の主題歌です。

愛内さんと三枝さんは2006年にもユニットを結成して、テレビアニメ版「名探偵コナン」オープニング曲に「100もの扉」を提供。このコラボが好評で、『紺碧の棺(ジョリー・ロジャー)』の主題歌を再び担当しました。

ユーザーコメント

・「何となく印象に残っている」(31歳男性)



24位 HIROOMI TOSAKA「BLUE SAPPHIRE」/『名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)』主題歌(0.3%)

24位は、HIROOMI TOSAKAさんの「BLUE SAPPHIRE」。2019年に公開された劇場版『名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)』主題歌です。

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカル・登坂広臣さんによるソロプロジェクトとしてリリースされた本曲。「BLUE SAPPHIRE」というタイトルは、作中で怪盗キッドが狙う宝石の名前からつけられています。

ユーザーコメント

・「ストーリーが一番面白かった」(61歳男性)



あなたが好きな劇場版「名探偵コナン」シリーズの主題歌は?

劇場版「名探偵コナン」シリーズの歴代主題歌をランキング形式でご紹介しました。

2011年まではZARDやB'z、倉木麻衣さんなど、「名探偵コナン」シリーズおなじみのアーティストが担当してきた劇場版主題歌。近年は様々なアーティストが起用されるようになり、作品に新たな魅力を添えています。

毎年ゴールデンウィークの時期に新作が公開されている劇場版「名探偵コナン」。次回作では一体どんな楽曲が採用されるのか楽しみですね。

調査時期:2022年9月8日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計511人(男性:397人、女性:114人)

調査方法:インターネットログイン式アンケート



