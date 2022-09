リボン食品が運営するNY発の本格ブラウニー専門店「Fat Witch Bakery Japan(ファットウィッチベーカリージャパン)」では9月15日~10月31日、新フレーバー「いちじくベイビー」を含むハロウィン限定セットを期間限定販売する。

NY発の本格ブラウニー専門店「Fat Witch Bakery(ファットウィッチベーカリー)」代官山店

ファットウィッチベーカリーはニューヨークのチェルシーマーケット、京都の下鴨、そして東京の代官山と世界に3店舗しかないが、商品はオンラインストアで購入することもできる。

「ファットウィッチベーカリー」とは

ニューヨーカーに20年以上愛され、『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ(SATC)新章』にも登場したファットウィッチベーカリー。

日本への出店の決め手になったのが創業者Patricia Helding氏と老舗食品メーカー・リボン食品の筏由加子代表取締役社長の出会いだった。2015年のバター不足の際、リボン食品が植物性油脂と動物性油脂の両方を配合した「コンパウンドマーガリン」をブラウニーの材料に提案したところ、そのおいしさが受け入れられたそう。

ファットウィッチベーカリーのブラウニーは"くずれたひとかけら"でも満足できる濃厚さ。「ニューヨークで食べたあのブラウニー」という味わいも維持しながら、まったく同じ商品を販売するのではなく、日本人向けになじみやすい味に少しアレンジを加えているという。

代官山店は「サスティナビリティ」を意識した店舗

代官山の店舗は、日本では2018年にオープンした京都に続き2021年にオープン。サスティナブルを意識し、ブラウニー作りの際にどうしても出てしまう切れ端部分を販売し、その売上を寄付するなどしている。

「Fat Witch Bakery」代官山店

店内には定番商品から期間限定商品までがずらりと並ぶ

ブラウニー以外にもオリジナルグッズも

ハロウィン&クリスマス限定フレーバーが登場

9月15日~10月31日まではハロウィンイベントを開催。12歳以下の子どもが仮装して来店し、店内に隠されたアイテムを見つけたり、「トリックオアトリート」とスタッフに伝えたりすると、ブラウニーをプレゼントしてもらえるというもの。

ハロウィン限定の新フレーバー・パッケージも登場する。

ハロウィン限定のフレーバー「パンプキンベイビー」はかぼちゃ味のブラウニー。ホワイトチョコをベースにマカデミアナッツが入っており、バターの風味をふんだんに感じることができる。後味にふわりと香るさりげないかぼちゃ風味が上品な味わいだ。

同じくハロウィン限定のフレーバーの「ベイクドアップルベイビー」はなんとパイ生地が練り込まれているブラウニー。ねっとり食感の蜜りんごにサクサクとしたパイ生地のコントラストが楽しい。

そして今年初登場の新フレーバー「いちじくベイビー」はスイートチョコをベースにしたブラウニーに洋酒といちじくを加えた大人が楽しめる味わい。濃厚かつ芳醇な味わいはまさに大人のためのブラウニーだ。

さらに11月22日~12月25日にはクリスマス限定フレーバーやパッケージも登場。今年初登場の新フレーバー「トゥインクルベイビー」は冬の空をきらめく星をイメージしたブラウニー。ベリー・チェリー・オレンジピール・レモン・レーズンなどが入っており、華やかな味わいからふわっと香るバターがクリスマスの時期にぴったりだ。

ハロウィンやクリスマスなど友人同士で集まる機会に持参すれば喜ばれそうだ。ファットウィッチベーカリーのフレーバーは定番18種、これまで開発されてきた期間限定商品もあわせると50〜60種と個性豊か。大切な人をイメージしながら、相手が好きそうなフレーバーを選んでプレゼントしてみてはいかがだろうか。