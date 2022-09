結婚披露宴などで聞く機会が多い「中座」という言葉。なんとなく意味を知っているものの、「離席」「退席」などの似た表現との違いがわからない人もいるのではないでしょうか?

今回は、「中座」「離席」「退席」の意味や違い、それぞれの使い方を例文つきで詳しく解説。英語表現なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

まずは、「中座」「離席」「退席」のそれぞれの意味を紹介します。

「中座」の主な意味は、「集会や談話、用事などの途中で席を外すこと」です。

今日では特に結婚式などにおいて、お色直しをする新郎・新婦が会場から離れることを「中座」と表すことが多いです。

読み方は「ちゅうざ」です。

「離席」は文字通り「自分の席を離れること、席を外すこと」を意味する言葉です。

例えば、会議中に緊急の電話が入ったためそれまで座っていた席を立ち、一時的にどこかへ行くことなどが「離席」にあたります。

読み方は「りせき」です。

「席から立ち去ること」や「その場をさがること」という意味の「退席」。

「しりぞ(く)」とも読み、「引き下がる」という意味を持つ漢字である「退」が入っていることからもわかるように、その場を立ち去って、いなくなってしまうというニュアンスが込められている言葉です。

読み方は「たいせき」です。

「中座」「離席」「退席」はそれぞれ席を外すことを意味していますが、細かいニュアンスが少しずつ異なっています。

ここからは、「中座」と「離席」や「退席」との違いに関して詳しく解説していきますので、混同しないようにポイントを押さえておきましょう。

「集会や談話、用事などの途中で席を外すこと」を意味する「中座」と、「一時的に自分の席を離れること」を表す「離席」。

2つの言葉のニュアンスは似ていますが、「中座」が戻ってくるかどうか定義されていない言葉である一方、「離席」は「一時的に離れたものの戻ってくること」を意味する言葉となります。

また「中座」は結婚式や会食など、主にプライベートのイベントで使用されることが多い言葉ですが、「離席」はビジネスシーンで使用されることが多いという点も異なります。

それぞれの言葉の意味合いや使用シーンを理解しておき、使い分けられるようにしましょう。

「退席」は、席を外した後に戻らないことを意味する言葉です。

例えば、会議中などに「申し訳ございませんが、退席させていただきます」と申し出があった場合、該当の会議にその人物が戻ってくることはありません。

これは「中座」はもちろん、「離席」とも大きくニュアンスが異なるポイントですので、正しく使用するためにも覚えておくといいでしょう。

それぞれ「席を立つこと」を意味するものの、細かいニュアンスや使用シーンなどが異なる「中座」「離席」「退席」。誤用を避けるためにも、具体的な使い方を例文で確認しておきましょう。

日本語では細かいニュアンスの違いがある「中座」「離席」「退席」ですが、英語で表現する場合は、基本的に動詞「leave」を使ってすべて表現できます。

・I'm sorry, but I'm going to leave for an appointment.

(申し訳ございませんが、約束があるため中座いたします)

・I have to leave due to a call from my supervisor, but I'll be back in about 30 minutes.

(上司から連絡があったため離席しますが、30分ほどで戻ります)

・He left an important conference before it was over.

(彼は重要な会議が終わる前に退席してしまった)