声優、そしてアーティストとして活躍する石原夏織が2022年に神奈川県民ホールで開催した「LIVE 2022『Starcast』-Altair-(NIGHT公演)」を収録したBlu-ray&DVDが10月19日(水)にリリースされることが決定した。

石原夏織のライブでは定番となっているダンスパフォーマンスに加えて、初の試みとなるアコースティックバンド編成で歌い上げるパフォーマンスも魅力的な本公演。カバー曲となる「君の知らない物語」(Acoustic cover ver.)も必見となっている。

映像特典には「Starcast」-Altair-(DAY公演)で歌唱した「Taste of Marmalade(Acoustic ver.)」と「半透明の世界で」に加えて、ライブメイキング映像となる『Making of “LIVE 2022「Starcast」”』、石原夏織のナレーションによるライブ幕間映像「Interlude of -Vega-」「Interlude of -Altair-」が収録される。

DVD版ジャケットイメージ

石原夏織のライブBlu-ray&DVD『LIVE 2022「Starcast」』は、2022年10月19日(水)の発売予定。法人別オリジナル特典内容など各詳細は公式サイトにて。