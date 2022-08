礒部花凜、熊田茜音、堀内まり菜、吉武千颯からなるコーラスユニット・ヒーラーガールズのラストライブが、10月8日に東京・青山RizMにて開催される。

2021年1月に結成され、これまでにアニソンカバーミニアルバムなどを発表してきたヒーラーガールズ。4月から放送されたTVアニメ「ヒーラー・ガール」では、4人がメインキャストも務めていた。ラストライブとなる「Healer Girls The Last Live 『Believe like Singing.』」では、過去にユニットでカバーしてきたアニソン楽曲だけでなく、TVアニメ「ヒーラー・ガール」の主題歌、挿入歌も歌唱。酒井ミキオを中心に編成されたアコースティック生バンドを携えてパフォーマンスが実施される。

ヒーラーガールズ コメント

いつもヒーラーガールズを応援して下さりありがとうございます。

2021年、BS11「Anison Days」での活動をきっかけに結成されたユニット「ヒーラーガールズ」は、10月8日のラストライブをもって活動のフィナーレを迎えることとなりました。

数多くのアニソンとの出逢い、ワンマンライブの開催、そして夢のステージであるアニサマへの出演。皆様お一人お一人の応援のおかげで大きく育ってきた4人は、今年4月のTVアニメ「ヒーラー・ガール」でメインキャスト、主題歌をつとめ、全12話を全力で駆け抜けてまいりました。

これまで応援してくださった皆様に感謝の思いを込めて、10月8日にラストライブを開催させていただきます。結成以来、ヒーラー=Healer(癒やす人)というユニット名の通り、様々な活動を通して、声の力で皆さんに癒しをお届けしてまいりました。ヒーラーガールズの集大成の場として、最高の癒しをお届けしたく思っております。

最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。

「Healer Girls The Last Live 『Believe like Singing.』」

日時:2022年10月8日(土)18:00開場 / 18:30開演

会場:東京都 青山RizM

(c)Healer Girl Project