グローバルボーイズグループ・INIが、現地時間8月19日から21日にかけてアメリカ・ロサンゼルスで行われた「KCON 2022 LA」に出演した。

INI

INIは、現地時間20日にCrypto.com Arenaにて、デビュー曲「Rocketeer」と、8月24日発売の3rdシングル「M」からタイトル曲「Password」韓国語バージョンを初披露。MCでは、メンバー全員英語で自己紹介を行い、会場を沸かせた。今回は、日本のグループとしては初の「KCON LA」出演、そして、有観客ライブとしては、自身初の海外パフォーマンスとなり、初めて尽くしの出演に。

INIは、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』で、視聴者である“国民プロデューサー”の投票により選ばれた11人(池崎理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅)で結成されたグループ。2021年11月3日にシングル「A」でデビュー、初週売上50.8万枚を記録し、歴代5位の記録を達成した。世界最大級のK-POP音楽授賞式『2021MAMA (Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)』にて「Favorite Asian Artist」を、『第63回輝く!日本レコード大賞』では新人賞を受賞。今年4月発売の2ndシングル「I」は、オリコン史上初となるデビューシングルから2作連続初週売上50万枚超えを達成した。

