BTSとGalaxyの新作スマートフォンGalaxy Z Flip4のコラボレーション映像「Galaxy × BTS : Unfold your world with Z Flip4(`Yet To Come`)」「Over the Horizon 2022 by SUGA of BTS」が本日8月13日にGalaxy Mobile JapanのYouTube公式チャンネルで公開される。

「Galaxy × BTS : Unfold your world with Z Flip4(`Yet To Come`)」はミュージックビデオが10日間で1億回再生を突破した楽曲「Yet To Come」に合わせてBTSメンバーがGalaxy Z Flip4を片手にパフォーマンスする映像。BTSメンバーがサプライズでARMY(BTSファンの呼称)の部屋に現れるシーンで始まり、最後はオリジナルバージョンのMVをオマージュした展開になっている。

「Over the Horizon 2022 by SUGA of BTS」はメンバーのSUGAがアレンジを手がけた、Galaxyシリーズのブランド楽曲「Over The Horizon」の2022年版。BTSはアップテンポな曲調に合わせて、韓国で流行しているモノクロトーンの“セルフ写真館”をコンセプトにしたパフォーマンスを披露している。シャッターに合わせたメンバーそれぞれのピースポーズに注目を。

映像の公開を記念し、本日8月13日12:00より東京・渋谷、表参道の屋外広告ビジョンのサプライズジャック企画を実施中。さらに東京・東京ミッドタウンではGalaxy × BTSの期間限定ポップアップ「Galaxy│BTS Experience」が本日から9月8日まで開催されている。

Galaxy│BTS Experience

2022年8月13日(土)~9月8日(木)東京都 東京ミッドタウン キャノピー・スクエア