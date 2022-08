TVアニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」の展示イベント「『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』展 ~勇者の軌跡 いざ最終決戦へ~」が明日8月11日に開幕。これに先がけて本日8月10日にオープニングセレモニーが行われ、ポップ役の豊永利行らが登壇した。

8月28日まで東京・池袋のサンシャインシティで開催される「『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』展 ~勇者の軌跡 いざ最終決戦へ~」。原作マンガの原画をはじめ、クロコダインやヒュンケルのフォトスポット、新装彩録版の表紙イラストが並ぶ壁面ギャラリー、アニメの重要なシーンを大迫力のスクリーンで体感する“没入シアター”、アニメの原画や絵コンテなど、原作マンガとアニメの双方の展示物が楽しめる。

豊永は「ファンとしては当時の原画は熱いです! この展示、ダイの大冒険のこと凄いよくわかっている人が作っているなという気がしました」とコメント。集英社・ダイの大冒険担当の齋藤征彦氏は「原作もアニメも初公開のものばかりです。原作からは厳選したものを100点以上展示しています」とアピールし、東映アニメーションの内藤圭祐プロデューサーは「2年近く、スタッフはもちろん、関係者やキャストの皆様の熱い想いでここまで来れました。ダイたちの大冒険の行く末を一人でも多くの皆さまと見届けられたらと思っております」とアニメの最終回に向けてメッセージを贈った。

展覧会のチケットはアソビュー!で販売中。稲田による原作イラストを使用したグッズ付き前売券も用意されている。

豊永利行コメント

「ダイの大冒険」展といっているだけあって、原画展だけではない、アニメーションの作画・設定資料だったり、ダイの世界観に没入できるコーナーがあったり30年間の軌跡と今進行している「ダイの大冒険」が融合された展示会だと思います。

アニメ放送については「ついにここまで来たか!」という状況で、原作ファンの皆様にとっては待ってましたというあのシーンがきちんとアニメとしてお届けできる内容になっているので、是非最後まで余すところなく楽しんで一緒に完結まで突っ走っていただけば嬉しいです。

齋藤征彦氏(集英社 / 「ダイの大冒険」担当)コメント

実際にこれだけの量の原稿を見るのは初めてで、展示作業をしていた時テンションあがりました。

当時の2色原稿はなかなか生で見る機会はないので貴重です! アニメだけのイベントや原作だけのイベントは多いですが、両方がこれだけの量で見られるのはなかなかないのでいいイベントだと思います。原作もアニメも初公開のものばかりです。原作からは厳選したものを100点以上展示しています。ダイの大冒険展、没入してもらいたいです! 展示の動線が冒険感あるのでそれも楽しんでください。

内藤圭祐(東映アニメーション / プロデューサー)コメント

アニメとしては世に出る映像がすべてですが、制作工程の資料を見ていただく機会はなかなかないので、原作だけでなくアニメの制作工程の一部を楽しんでいただければと思います。アニメが最終回に向けて佳境なので、これまでのダイたちの軌跡を展示で思い返していただけると良いと思います。

2年近く、スタッフはもちろん、関係者やキャストの皆様の熱い想いでここまで来れました。ダイたちの大冒険の行く末を一人でも多くの皆さまと見届けられたらと思っております。

「『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』展 ~勇者の軌跡 いざ最終決戦へ~」

期間:2022年8月11日(木・祝)~8月28日(日)

時間:9:00~18:00(最終入場は17:00、最終日は16:30)

会場:東京都 サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールD

