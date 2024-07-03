シネクドキ原作によるTVアニメ「エルフさんは痩せられない。」のメインPVが公開された。
メインPVでは涙を浮かべる絵留札をはじめ、黒枝、男鹿といった異世界人キャラクターの姿が切り取られた。またREAL AKIBA BOYZ loves 田口華有&AiRyA from REAL AKIBA BANDが歌うオープニング主題歌「フライド☆プライド」の音源も映像で解禁に。7月6日24時には、「フライド☆プライド」とエンディング主題歌「みんなDEダイエット」のデジタルリリースも予定されている。
7月6日放送開始の「エルフさんは痩せられない。」は街の整体サロン・スマイリーボアで働く直江友厚が、異世界から来たエルフ・絵留札のダイエットを手伝うコメディ。絵留札役は伊藤彩沙、直江役は石井孝英が演じる。
TVアニメ「エルフさんは痩せられない。」
放送情報
TOKYO MX：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:30～
BS11：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:30～
AT-X：2024年7月8日（月）より毎週月曜日23:30～
配信情報
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スタッフ
原作：シネクドキ（秋田書店「ヤングチャンピオン・コミックス」刊／原作企画：シャインパートナーズ）
監督：所俊克
キャラクターデザイン：佐藤勝行
シリーズ構成：高林ユーキ
色彩設計：有尾由紀子
美術監督：高橋忍
撮影監督：みやがわよしかず
編集：柳圭介
音響監督：山口貴之
音楽：渡部チェル
アニメーション制作：Elias
キャスト
絵留札：伊藤彩沙
直江友厚：石井孝英
黒枝：長谷川玲奈
男鹿：福原綾香
草花田：久保田未夢
米路：徳井青空
頼加：朝日奈丸佳
奥、猪野明穂：内田彩
児穂：小岩井ことり
佐手呂：井口裕香
骨田：前田佳織里
含蛇：島田愛野
一目：佐々木未来
(c)シネクドキ（秋田書店）／エルフさん製作委員会