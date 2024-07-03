シネクドキ原作によるTVアニメ「エルフさんは痩せられない。」のメインPVが公開された。

メインPVでは涙を浮かべる絵留札をはじめ、黒枝、男鹿といった異世界人キャラクターの姿が切り取られた。またREAL AKIBA BOYZ loves 田口華有&AiRyA from REAL AKIBA BANDが歌うオープニング主題歌「フライド☆プライド」の音源も映像で解禁に。7月6日24時には、「フライド☆プライド」とエンディング主題歌「みんなDEダイエット」のデジタルリリースも予定されている。

7月6日放送開始の「エルフさんは痩せられない。」は街の整体サロン・スマイリーボアで働く直江友厚が、異世界から来たエルフ・絵留札のダイエットを手伝うコメディ。絵留札役は伊藤彩沙、直江役は石井孝英が演じる。

TVアニメ「エルフさんは痩せられない。」

放送情報

TOKYO MX：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:30～

BS11：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:30～

AT-X：2024年7月8日（月）より毎週月曜日23:30～

配信情報

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スタッフ

原作：シネクドキ（秋田書店「ヤングチャンピオン・コミックス」刊／原作企画：シャインパートナーズ）

監督：所俊克

キャラクターデザイン：佐藤勝行

シリーズ構成：高林ユーキ

色彩設計：有尾由紀子

美術監督：高橋忍

撮影監督：みやがわよしかず

編集：柳圭介

音響監督：山口貴之

音楽：渡部チェル

アニメーション制作：Elias

キャスト

絵留札：伊藤彩沙

直江友厚：石井孝英

黒枝：長谷川玲奈

男鹿：福原綾香

草花田：久保田未夢

米路：徳井青空

頼加：朝日奈丸佳

奥、猪野明穂：内田彩

児穂：小岩井ことり

佐手呂：井口裕香

骨田：前田佳織里

含蛇：島田愛野

一目：佐々木未来

(c)シネクドキ（秋田書店）／エルフさん製作委員会