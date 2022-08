現役大学生ライバー・yumeの楽曲「breathing」が10日、配信スタートした。

yume

「17LIVE」では2021年9月、ロックバンド・MY FIRST STORYのHiroが審査員を務めた「17LIVE × 森内寛樹 / Hiro from MY FIRST STORY ネクストスター発掘プロジェクト」を開催。

総勢6,000名以上の参加者の中から、「17LIVE」アプリ内イベントと書類選考を通じて入賞者7名を選出し、同年9月に歌唱審査を伴う最終オーディションを実施。 最終オーディションの結果、 Hiroを含めた審査員によって、yumeがHiroプロデュースによるオリジナル楽曲の提供ならびにクリエイティブチームによるジャケット・MV制作および配信リリースの権利を獲得した。

yumeは沖縄県出身、沖縄県育ちの現役大学生。 「人前で歌を歌いたい」という思いもと、「17LIVE」でのライブ配信なども活用して地道に演奏活動を行っていたが、同オーディションへ参加しグランプリを獲得したことで、Hiroプロデュースのオリジナル楽曲獲得と各配信サイトでの配信リリースができるという、アーティストとして大きなチャンスをつかんだ。

そしてこの度、Hiroプロデュースによるオリジナル楽曲が完成し、10日より各配信サイトでの配信が決定。さらに同楽曲のMVについては、17LIVE公式YouTubeチャンネルでも配信される。

■Hiroコメント

否定したり否定されたり

そんな事をしなくても

ただお互い自分らしく

自分に目を向けて歩いていけたらいい

そんな楽曲です

■yumeコメント

今回このオーディションを通してたくさんの応援を感じたり、自分の歌声をHiroさんに聞いてもらえたりと、とても有難い経験ができました。この期間を通して関わった全ての方々に感謝しています。これからも、人々の心をぽっと照らせるアーティストで在りたいと思います。ありがとうございました。