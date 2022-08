車田正美原作によるアニメ「聖闘士星矢:Knights of the Zodiac」のセカンドシーズン「聖闘士星矢:Knights of the Zodiacバトル・サンクチュアリ」の日本での配信が決定。併せてビジュアルが公開された。

7月31日より海外で先行配信されている「聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ」。3DCGで「聖域十二宮編」の物語が展開されている。キービジュアルに描かれているのは、錫杖を握ったアテナを背に拳を力強く掲げた星矢と、紫龍、氷河、瞬、一輝の5人、そして黄金聖闘士の姿。またNetflixのみで配信されていた「聖闘士星矢:Knights of the Zodiac」が、8月19日12時よりU-NEXTとアニメ放題でも配信される。

「聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ」

スタッフ

原作:車田正美

監督:芦野芳晴

脚本:ユージン・ソン

キャラデザイン:西位輝実

聖衣デザイン:岡崎能士

音楽:池頼広

CGディレクター:能沢諭

製作 / 制作 / CG制作:東映アニメーション

キャスト

ペガサス星矢:森田成一

ドラゴン紫龍:櫻井孝宏

キグナス氷河:三浦祥朗

アンドロメダ瞬:佐藤聡美

フェニックス一輝:小西克幸

城戸沙織:折笠富美子